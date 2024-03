La dodicesima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Cuneo pel’ultima trasferta della regular season. Il derby con la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo si giocherà domenica 17 marzo, con fischio d’inizio alle ore 19,30.

La partita mette in palio punti importantissimi per Cuneo, che da un mesetto ha affidato la guida tecnica a Stefano Micoli ed è impegnata in un duello a distanza con Bergamo per la permanenza in A1. Chieri da parte sua affronterà il match con la certezza del quinto posto in classifica, dando comunque il massimo e sfruttando l’occasione per preparare al meglio la finale di ritorno della Coppa CEV e i successivi play-off.

Nel derby d’andata al PalaFenera le biancoblù si sono imposte 3-1 portando a nove le vittorie nei sedici precedenti fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou.

«Siamo emozionati all’idea di giocare la partita a Cuneo – fa il punto Madison Kingdon – Per noi è un’occasione importante anche per prendere il giusto slancio in vista della finale della prossima settimana. Vogliamo quindi concentrarci sul nostro lato della rete e sui miglioramenti che dobbiamo apportare in futuro al nostro gioco».

La schiacciatrice statunitense della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dedica anche un pensiero alla finale di ritorno della Coppa CEV alle porte: «Ovviamente siamo entusiasti di aver compiuto il primo passo vincendo l’andata in Svizzera, ma non è ancora finita. Non vediamo l’ora di giocare la prossima settimana a Torino con tutti i nostri tifosi».

Ufficio Stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76