La croata Karla Antunovic va ad affiancare Sarah Van Aalen e completa il nuovo reparto palleggiatrici della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Nata a Zagabria il 27 marzo 2002, 183 cm d’altezza, ha giocato a giocare a pallavolo nell’HAOK Mladost Zagabria dove oltre a diversi titoli giovanili ha vinto con la prima squadra due scudetti e due coppe nazionali. In Croazia ha anche difeso per una stagione i colori dell’OK Dinamo.

Un anno fa si è trasferta in Bundesliga nell’SSC Palmberg Schwerin coronando la stagione con la conquista dello scudetto tedesco.

Karla Antunovic è attualmente impegnata con la nazionale croata, con cui sta preparando la Golden League e le qualificazioni al prossimo campionato europeo.

Karla Antunovic

«Chieri mi ha colpito per la professionalità del club, la forte cultura di squadra e una chiara visione per il futuro. Quando ho parlato con lo staff tecnico e la dirigenza, ho sentito che credevano sinceramente in me come giocatrice e avevano un piano per la mia crescita all’interno della squadra. La loro proposta non riguardava soltanto il gioco, ma l’inserimento in un progetto in cui avrei potuto contribuire e crescere sia atleticamente che personalmente. Tutto questo ha reso molto semplice la mia decisione di accettare l’offerta».

«Sono entusiasta all’idea di entrare nel campionato italiano. È uno dei campionati più competitivi e rispettati al mondo e considero questo un enorme passo avanti nella mia carriera. Mi descriverei come una giocatrice appassionata che ama lavorare sodo e dà il 100% in ogni allenamento e partita. Sono un’atleta orientata al lavoro di squadra che apprezza la comunicazione, la costanza e l’energia in campo.

I miei obiettivi? Il principale è contribuire al successo della squadra e aiutare Chieri a raggiungere i suoi obiettivi stagionali. A livello personale, voglio continuare a migliorare tecnicamente e tatticamente, adattarmi rapidamente allo stile del campionato italiano e acquisire esperienza ai massimi livelli. Voglio anche crescere mentalmente come giocatrice, mantenendo la calma nei momenti chiave e diventando una presenza positiva e costante per la squadra».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76