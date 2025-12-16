Coppa Italia Frecciarossa: le dichiarazioni della prima conferenza stampa di Torino

Oggi, martedì 16 dicembre alle ore 14.30, personalità istituzionali e sportive si sono incontrate nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte a Torino per presentare le Finali della Coppa Italia Frecciarossa, l’evento organizzato dalla Lega Volley Femminile con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Torino e la collaborazione della FIPAV Piemonte.

L’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Paolo Bongioanni, e l’Assessore allo Sport del Comune di Torino, Domenico Carretta, hanno introdotto le Finali del 24 e del 25 gennaio in compagnia dell’Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile, Enzo Barbaro, e del Presidente della FIPAV Piemonte, Paolo Marangon.

All’interno della conferenza stampa, moderata dalla responsabile delle Relazioni Esterne di Lega Volley Femminile, Consuelo Mangifesta, è stata anticipata la presenza di una grande Fan Zone, che sarà attiva dal sabato mattina nel foyer dell’Inalpi Arena con momenti di intrattenimento e spettacolarizzazione, ed è stata annunciata Paola Cardullo, ex campionessa europea e mondiale con l’Italia e quattro volte campionessa della Coppa Italia, come testimonial e madrina dell’evento.

Di seguito le dichiarazioni

Alberto Cirio e Paolo Bongioanni, Presidente e Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte:

“Le Finali della Coppa Italia Frecciarossa rappresentano un appuntamento di altissimo profilo sportivo e un’ulteriore conferma della capacità del Piemonte di essere protagonista nell’organizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali. Accogliere a Torino le migliori quattro squadre della Serie A di volley femminile in una regione dove questo sport è espresso ai livelli più alti e ha un vasto seguito significa valorizzare ulteriormente uno sport che esprime eccellenza, passione e grande partecipazione di pubblico. Come Regione siamo orgogliosi di ospitare sempre più sul nostro territorio grandi appuntamenti sportivi, capaci di generare ricadute positive sia in termini economici e turistici, sia culturali e sociali. Eventi come questo rafforzano l’identità del Piemonte come terra di sport, di accoglienza e di organizzazione di qualità. Ringraziamo la Lega Volley Femminile, la FIPAV Piemonte e tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro svolto e per aver scelto ancora una volta il nostro territorio come palcoscenico di un evento così prestigioso”.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport e Grandi Eventi della Città di Torino:

“Torino si prepara ad ospitare il primo grande evento sportivo del 2026. Aver aggiunto la Final Four di Coppa Italia Volley Femminile al nostro calendario rafforza la nostra immagine di città dello sport, aperta, dinamica, un’immagine che abbiamo saputo costruire, nel tempo, con competenza, professionalità, esperienza organizzativa facendo squadra con tutte le istituzioni del territorio”.

Paolo Marangon, Presidente di FIPAV Piemonte:

“Il movimento di pallavolo femminile in Piemonte ci fa essere orgogliosi, siamo l’unica Regione in Italia con quattro squadre nel massimo campionato di Serie A1. Siamo felici del percorso che stiamo intraprendendo, abbiamo bloccato i campionati territoriali per fare si che i ragazzi abbiano il tempo per venire a questo grande evento e possano ammirare le migliori campionesse al mondo. Negli ultimi anni tanti tifosi e appassionati hanno risposto presente sul territorio e sono sicuro che anche quest’anno sarà così”.

Enzo Barbaro, Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile:

“Per noi è un onore essere qui perché dimostra il percorso di crescita che abbiamo fatto negli ultimi anni: in credibilità, in affidabilità e nella qualità del nostro lavoro e di quello di tutte le Società di Serie A. Abbiamo elevato insieme il livello della pallavolo italiana e ci siamo meritati di arrivare qui a Torino, che per noi è una sfida bellissima: nonostante tempi stretti, con un impianto che fa anche un po’ di paura perché è molto grande, ci siamo ripetuti ‘se non ora quando’. Abbiamo sempre riempito palazzetti in impianti più piccoli e venire qui è una bella prova. Abbiamo trovato una squadra incredibile che ci sta supportando dal primo momento, ci siamo subito sentiti a casa per la collaborazione. Grazie a tutti, da Regione e Comune alla FIPAV Piemonte e CUS Torino fino ai partner, sia quelli che ci supportano da anni sia quelli che da poco si sono uniti a noi. Una menzione particolare per Frecciarossa che ha scelto anche quest’anno di essere al nostro fianco come Title Sponsor, non vediamo l’ora di portare a termine tante delle cose che ci siamo detti, dalla promozione alla spettacolarizzazione. L’Inalpi Arena è l’impianto più bello d’Italia, puntiamo a regalare a tutti gli appassionati il miglior evento di pallavolo femminile che si sia mai realizzato”.