Grantorino Basketball Draft è lieta di annunciare il successo della presentazione ufficiale della sua nuova casa, “Home of GRANTORINO“, avvenuta oggi presso la storica Palestra RIV di Viale Dogali 12.

Questo evento segna un’importante tappa nel percorso di crescita del club, che si propone di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati della palla a spicchi.

La giornata è iniziata con un tour esclusivo della struttura, che ha messo in luce le potenzialità della RIV come centro di attività sportive e sociali. Con la scelta del nome “Home of GRANTORINO“, il club si impegna a costruire un futuro luminoso, non solo per i propri atleti, ma per tutto il territorio.

La conferenza stampa si è aperta con un commosso e prolungato applauso dedicato a Gianni Gallo, scomparso improvvisamente di recente, e tra i primi sostenitori della cooperativa. La sua presenza, viva ed appassionata, aveva arricchito la presentazione del progetto GRANTORINO BASKETBALL DRAFT, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Il presidente Gianni Vitale ha aperto con parole cariche di entusiasmo, soffermandosi anche sui risultati del primo anno di GRANTORINO BASKETBALL DRAFT: “ La nostra nuova casa è un altro elemento che fa parte del processo di crescita che sognavamo ma che non era scontato avvenisse dopo una sola stagione dalla nostra nascita. C’era la necessità ed il desiderio di creare uno spazio dove tutti potessero identificarsi, a disposizione di tutte le società socie di GRANTORINO BASKETBALL DRAFT e siamo orgogliosi di esserci riusciti.”

Il Dott. Gianpaolo Ceva, presidente onorario del Circolo Edoardo Agnelli, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di ospitare GRANTORINO in questa storica sede. La missione di questo luogo è sempre stata quella di offrire un luogo di sport, di aggregazione e di cultura. Sport e industria danno una prospettiva alle nuove generazioni soprattutto in termini di valori, dando ai ragazzi il senso della partecipazione e delle regole. Sono valori indiscutibili e siamo contenti che tutto ciò possa avvenire grazie a GRANTORINO.”

Il vicepresidente Luca Battaglio ha sottolineato l’importanza di questa inaugurazione: “Il sogno che avevamo pochi mesi era di trovare una casa. Dall’intuizione e dalla passione che è arrivata dalla RIV siamo riusciti a far diventare tutto questo realtà, e oggi possiamo celebrare la nascita di “Home of GRANTORINO”. Inoltre in una sola stagione abbiamo avuto riscontri positivi da parte di tante aziende del territorio e questo ci rende orgogliosi e consapevoli che la strada intrapresa sia quella corretta”.

Il responsabile tecnico Stefano Comazzi ha poi confermato il bilancio positivo della stagione passata – la prima di GRANTORINO BASKETBALL DRAFT – lasciando trapelare il grande l’entusiasmo per la nascita di “Home of GRANTORINO”: “Innanzitutto c’è da ringraziare la società per l’opportunità che ci sta dando nel poter usufruire di questo spazio. Il fatto di essere riusciti a trovare una casa in così poco tempo è un grande merito, con i nostri atleti che potranno identificarsi nel progetto di cui sono parte integrante”

Un momento particolarmente atteso è stato il clinic tenuto nel pomeriggio dal leggendario Dan Peterson, che ha condiviso la sua esperienza con le squadre giovanili di GRANTORINO.

Peterson ha dichiarato: “È un onore essere qui e vedere tanto entusiasmo. La nuova casa di GRANTORINO è un luogo dove i sogni possono diventare realtà. Spero che questi giovani atleti possano trarre ispirazione e passione per proseguire il loro percorso di crescita, diventando grandi uomini e ottimi atleti.”

GRANTORINO BASKETBALL DRAFT ringrazia tutti i partecipanti e invita a seguire le prossime iniziative che si svolgeranno nella nuova casa, un luogo dove il basket e la comunità si incontrano per crescere insieme.