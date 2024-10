Venerdì 18 ottobre 2024 – Dopo l’entusiasmante vittoria casalinga contro Brindisi, la Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare in campo per affrontare un nuovo impegnativo test nella sesta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Questa domenica 20 ottobre alle ore 18.00, i gialloblù saranno ospiti della Sella Cento, squadra che, nonostante un avvio di campionato altalenante (1 vittoria e 4 sconfitte), rappresenta un ostacolo molto insidioso, soprattutto tra le mura amiche della Baltur Arena.

Cento, infatti, si è già distinta per prestazioni di rilievo davanti al proprio pubblico, come dimostrato dalla vittoria contro Livorno e dalla combattuta sconfitta all’ultimo tiro contro Orzinuovi.

Il roster della squadra guidata da coach Di Paolantonio può contare su giocatori di grande esperienza e talento, tra cui spicca il nome di Carlos Delfino, ex NBA e campione olimpico con la nazionale argentina. A fianco del veterano sudamericano, Stacy Davis (15.8 punti di media) sta emergendo come il miglior realizzatore del gruppo, confermando la solidità e la pericolosità offensiva di Cento insieme al connazionale Terry Henderson.

Il gruppo targato Banca Sella rappresenta un mix di esperienza e gioventù, con veterani della categoria – come Lorenzo Benvenuti e Vittorio Nobile – e giovani in rampa di lancio come il play Nicola Berdini (ex Cantù), Alessandro Sperduto (sesto uomo con buone capacità realizzative) e Nicolas Alessandrini, ala grande capace di aprire il campo.

“Domenica giocheremo in un campo molto caldo contro una squadra solida, aggressiva, ben allenata da Emanuele Di Paolantonio,” ha dichiarato coach Matteo Boniciolli in sala stampa dopo la gara vinta contro Brindisi. “Conosco bene Carlos Delfino, che ho allenato quando era un ragazzino alla Fortitudo e che ha disputato tre Olimpiadi. Sarà una partita importante per fare delle verifiche e per fare quindi un primo bilancio sulla strada che stiamo percorrendo.”

Federico Tosarelli, assistente allenatore, sottolinea le insidie di questa trasferta: “Non dobbiamo farci ingannare dal record attuale di Cento, una squadra molto pericolosa soprattutto in casa, dove hanno offerto buone prestazioni come la bella vittoria contro Livorno e la partita persa solo all’ultimo contro Orzinuovi. Presentano un roster con importanti individualità come Carlos Delfino, giocatore con passato in NBA, Eurolega e con un oro olimpico vinto con la nazionale argentina. Stacy Davis è il miglior realizzatore di un gruppo composto da giocatori di esperienza e giovani di ottimo livello. Noi veniamo da due ottime prestazioni, una persa in volata a Cantù e una larga vittoria in casa contro Brindisi. L’obiettivo è trovare continuità in questo senso cercando di fornire una terza buona prestazione consecutiva, dando quindi valore al lavoro che stiamo facendo in palestra, ma sarà necessario alzare ulteriormente il livello proprio per la difficoltà della trasferta che affronteremo in un campo molto caldo.”

Per Basket Torino, dunque, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e continuare a costruire sul lavoro delle ultime settimane. Ife Ajayi, uno dei protagonisti della vittoria contro Brindisi (13 punti, 12 rimbalzi e 5 assist per lui), si mostra fiducioso: “Approcciamo la partita di domenica con l’obiettivo di sfruttare l’inerzia che abbiamo creato con l’entusiasmo della vittoria di mercoledì. Sappiamo che ogni partita di questo campionato sarà una battaglia, quindi sarà molto importante tenere alta la concentrazione sui nostri concetti difensivi e offensivi. Vogliamo scendere in campo con la giusta intensità per continuare a performare come nelle ultime due partite contro Cantù e Brindisi.”

La squadra torinese, dopo la buona prestazione in trasferta contro Cantù e il successo contro Brindisi, è alla ricerca di continuità e proverà a strappare due punti importanti.

Palla a due domenica 20 ottobre alle ore 18:00 alla Baltur Arena di Cento (FE), con diretta streaming su LNP Pass.

Ufficio Stampa Basket Torino