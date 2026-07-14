The Open: il major si tinge d’azzurro con F. Molinari e Laporta

Il 154°The Open – in programma dal 16 al 19 luglio in Inghilterra, al Royal Birkdale Golf Club di Southport, con Francesco Molinari e Francesco Laporta in campo – cala il sipario sui Major del 2026. Dopo le affermazioni di Rory McIlroy nel Masters, di Aaron Rai nel PGA Championship e di Wyndham Clark nello US Open, sono tanti i pretendenti alla Claret Jug, che nel 2018 fu alzata al cielo da Francesco Molinari.

Scottie Scheffler difende il titolo da n°1 al mondo

Tra i protagonisti più attesi dei 156 partecipanti, Scottie Scheffler ruba la scena come defending champion e numero 1 al mondo. Per il 30enne di Ridgewood (New Jersey), quest’anno una vittoria (The American Express) e otto volte in top 4 (2° al Masters, 4° nello US Open).

In totale 20 titoli sul PGA Tour, con 4 major e l’oro olimpico a Parigi nel 2024. In un field stellare, Rory McIlroy, numero 2 al mondo, dopo aver indossato la mitica Green Jacket ad Augusta nel primo major del 2026 punta al successo anche nel quarto ed ultimo major stagionale. Il nordirlandese, che ha conquistato il The Open nel 2014 (sei le vittorie nei Major), scenderà in campo insieme a Xander Schauffele, vincitore della Claret Jug al Royal Troon due anni fa e con Matt Fitzpatrick, a segno nello US Open 2022.

Si torna al Royal Birkdale dopo la vittoria di Spieth del 2017

Sarà l’undicesima edizione del The Open al Royal Birkdale, l’ultima delle quali, nel 2017, vide imporsi Jordan Spieth. A Southport, poco distante da Liverpool, il tifo sarà tutto per il beniamino di casa: Tommy Fleetwood. Il 35enne, numero 9 al mondo, non è ancora riuscito a conquistare un major nella sua luminosa carriera e sogna di riuscirci proprio dove ha mosso i primi passi da golfista. L’ultimo inglese capace di imporsi in un’edizione del The Open in Inghilterra fu Tony Jacklin nel 1969.

Molinari da past winner. Per Laporta è un debutto

Francesco Molinari, 43enne di Torino, si presenta sul tee di partenza come uno dei past winner in virtù dello storico successo del 2018 quando sul percorso del Carnoustie Golf Links, in Scozia, fu il primo italiano a imporsi in un major.

Per Chicco sarà la 384esima gara sul circuito europeo e la 18esima volta che disputerà il The Open. Nell’ambito degli altri major, Francesco – confermato vicecapitano del Team Europe della Ryder Cup per la terza volta consecutiva al pari del fratello Edoardo – ha disputato 12 Masters (5° nel 2019), 14 US PGA (2° nel 2017, 6° nel 2018, 10° 2009), 14 US Open.

rancesco Laporta, 35enne di Castellana Grotte (BA), farà invece il suo debutto nel gotha del golf, avendo conquistato il pass per effetto del secondo posto nell’Investec South African Open a marzo. Nella sua esperienza come pro, ben 190 gare giocare sul DP World Tour e 152 sull’HotelPlanner Tour (circuito nel quale ha conquistato tre titoli e ha vinto l’ordine di merito nel 2019).

Obiettivo Silver Medal per i dieci amateur in gara

Tra tanti campioni di fama internazionale, al Royal Birkdale si esibiranno anche 10 amateur qualificati attraverso i più importanti tornei dilettantistici e le Final Qualifying. Per loro il sogno di ricevere la Silver Medal come miglior amateur del torneo. Nel 2022 fu Filippo Celli a togliersi questa soddisfazione, divenendo il secondo italiano a fregiarsi di questo titolo – istituito nel 1949 e vinto in passato da grandi campioni quali Tiger Woods (1996), Justin Rose (1998), Rory McIlroy (2007) e Matthew Fitzpatrick (2013) – a tredici anni di distanza da Matteo Manassero.

Il The Open in diretta tv su Sky Sport Golf – Il The Open sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Golf con la seguente programmazione: giovedì 16 luglio: dalle 7:30 alle 2:30; venerdì 17 luglio: dalle 7:30 alle 22:30; sabato 18 luglio: dalle 12:00 alle 21:30; domenica 19 luglio: dalle 11:00 alle 20:30.

Corales Puntacana Championship: quattro azzurri in gara nel torneo in combinata tra PGA Tour E DP World Tour

Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Domenico Geminiani gareggiano nel Corales Puntacana Championship, torneo in sinergia tra PGA Tour e DP World Tour per i giocatori non inclusi nel field del The Open. Si gioca, dal 16 al 19 luglio, al Puntacana Resort Club di Puntacana in Repubblica Dominicana.

Il vincitore riceverà delle esenzioni per eventi del DP World Tour e del PGA Tour e un posto al PGA Championship del 2027. In palio ci sono anche 3.500 punti per la Race to Dubai e 300 punti per la FedEx Cup, oltre a un montepremi di 4.000.000 di dollari. Difende il titolo il sudafricano Garrick Higgo, a segno in tre tornei sul DP World Tour.

Per Paratore, Celli e Mazzoli un’opportunità preziosa per incamerare punti nel ranking. Per Geminiani – 30enne professionista italo-caraibico nato a Fort-de-France (Martinica), cresciuto golfisticamente in Italia (a Lugo di Romagna) con un avvio di carriera internazionale molto promettente e successivamente trasferitosi negli Stati Uniti – una nuova sfida in un palcoscenico di prestigio.

Nel terzo di cinque appuntamenti del Closing Swing del DP World Tour, il field vede protagonisti anche stelle emergenti e nomi affermati come l’ex campione del Masters Danny Willlett e il connazionale Paul Waring.

In campo anche i vincitori stagionali: Jordan Gumberg, Freddy Schott e Nacho Elvira, insieme al fratello di Nacho, Manuel, che ha ottenuto un piazzamento tra i primi dieci all’ISCO Championship la scorsa settimana. Tra i talenti in ascesa, Jacob Skov Olesen e i neo-promossi dell’HotelPlanner Tour 2025 Maximilian Steinlechner e Sebastian Garcia.

Il torneo su Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 2 – Il Corales Puntacana Championship sarà trasmesso in diretta tv su Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 2 con la seguente programmazione: giovedì 16 luglio e venerdì 17 luglio dalle ore 18:30 alle 21:30; sabato 18 luglio dalle 18:00 alle 21:00 e domenica 19 luglio dalle ore 22:00 alle 00:00.