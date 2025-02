LET: PIF Saudi Ladies International con Alessandra Fanali

Il Ladies European Tour fa tappa in Arabia Saudita per il torneo più ricco della stagione 2025, Major esclusi, il PIF Saudi Ladies International (13-15 febbraio) con doppia gara, individuale e a squadre, e un montepremi complessivo di cinque milioni di dollari (4,5 per la prima e 500.000 per la seconda). Sul percorso del Riyadh Golf Club, a Riyadh, vi sarà una sola azzurra, Alessandra Fanali.

In un field di grande qualità (112 partenti) difenderà l’unico suo titolo sul circuito la thailandese Paphangkorn Tavatanakit, detta Patty, 25enne di Bangkok, che gioca negli Stati Uniti dove ha ottenuto due vittorie sul LPGA Tour, comprensive di un Major (ANA Inspitation, 2021), e tre sul Symetra Tour (ora Epson Tour).

Nell’evento, giunto alla sesta edizione, le attenzioni della vigilia sono focalizzate su tre proette tra le prime undici della classifica mondiale, la cinese Ruoning Yin, numero 3, la thailandese Jeeno Thitikul, numero 4, (vincitrice dell’ordine di merito europeo nel 2021 quando si faceva chiamare Atthaya e non Jeeno) e l’inglese Charley Hull, numero 11. Agguerrita la concorrenza con, in particolare, quella di altre cinque “regine” del tour; la svizzera Chiara Tamburlini, prima lo scorso anno, la thailandese Trichat Cheenglab (2023), la svedese Linn Grant (2022), la tedesca Esther Henseleit (2019) e la danese Emily Kristine Pedersen nel 2020, anno in cui si è imposta nella prima edizione del torneo.

Nel novero delle favorite anche la belga Manon De Roey, la singaporiana Shannon Tan, le tedesche Alexandra Forsterling ed Helen Briem (un successo sul LET e quattro sul LET Access lo scorso anno), le inglesi Bronte Law, Cara Gainer, a segno la scorsa settimana nella Lalla Meriem Cup, e Georgia Hall, la terza past winner in campo (2022), e l’indiana Diksha Dagar, seconda dopo playoff in Marocco. A completare lo schieramento altre atlete del LPGA Tour: la cinese Weiwei Zhang, l’indiana Aditi Ashok e quattro thailandesi, le sorelle Ariya e Moriya Jutanugarn, Wichanee Meechai, e Pornanong Phatlum.

Alessandra Fanali, alla 41ª presenza sul circuito con otto top ten, è attesa al riscatto dopo il debutto in Marocco terminato al taglio.

Il PIF Saudi Ladies International si disputa sulla distanza di 54 buche

Nelle prime 36 si svolgerà anche la gara a squadre con team di quattro elementi (tre proette e un amateur). E’ il secondo evento dei trenta nel calendario LET 2025 che distribuiranno complessivamente 39 milioni di dollari, il primo sotto l’egida PIF, che poi tornerà con altre quattro gare targate Aramco, dove il montepremi è salito da un milione di dollari a due milioni ciascuna.

Challenge Tour: quintetto azzurro alla NTT Data Pro Am

Stefano Mazzoli, Filippo Celli, Renato Paratore, Gregorio De Leo e Aron Zemmer partecipano alla NTT Data Pro Am, quarto torneo stagionale consecutivo in Sudafrica, organizzato anche questo in collaborazione da HotelPlanner Tour (ex Challenge Tour) e da Sunshine Tour, che si svolgerà al Fancourt Golf Estate di George dal 13 al 16 febbraio. Si gioca con formula pro am (un pro e un dilettante), sulla distanza di 72 buche, sui tre percorsi del Montagu Course, dell’Outeniqua Course e del The Links Course, disegnati dal grande campione Gary Player. I concorrenti si alterneranno per tre round sui tre tracciati, poi il taglio lascerà in gara i primi 60 pro, e i pari merito al 60° posto, e le prime 26 coppie che concluderanno la gara sul Montagu Course.

Nel field, dove sarà assente il francese David Ravetto, campione in carica, salito sul DP World Tour, riscuotono credito il sudafricano Daniel Van Tonder, leader della Road To Mallorca (ordine di merito), vincitore dei precedenti SDC Open e MyGolfLife Open, e l’inglese Jamie Rutherford, a segno la scorsa settimana nel Cape Town Open.

Tanti, comunque, i favoriti tra i quali ricordiamo i sudafricani Oliver Bekker, due titoli nel torneo (2023, 2012), Zander Lombard, Keenan Davidse, Jovan Rebula, JJ Senekal e Jean Hugo, gli inglesi Eddie Pepperell e Sam Hutsby, gli spagnoli Adri Arnaus e Lucas Vacarisas, gli scozzesi Euan Walker e David Law e lo statunitense Matt Oshrine. Con loro anche gli azzurri Stefano Mazzoli e Filippo Celli, protagonisti a Città del Capo e in corsa per il titolo fino al giro finale. Il montepremi è di 7.000.000 di rand (circa 365.000 euro).

La storia

Il torneo, nato nel 1996 come Dimension Data Pro-Am e giunto alla 30ª edizione, nelle prime due si è svolto in combinata con European Tour (oggi DP World Tour), poi fino al 2019 ha fatto parte solo del circuito sudafricano. Dal 2020 è in abbinamento con l’HotelPlanner Tour. Quest’anno ha cambiato nome, ma non sponsor perché NTT Data è solo la nuova denominazione che la società di tecnologia informatica Dimension Data ha assunto da aprile 2024.

Oltre a Bekker, che è uno dei tre autori di una doppietta, saranno in campo altri sette past winner, di cui sei concorrenti di casa tra i quali alcuni in grado di ripetersi come Wilco Nienaber (2021), Jaco Ahlers (2018), e Jaco Van Zyl (2013). Meno chance, invece, per George Coetzee (2016), Hennie Otto (2011), suo per due volte l’Open d’Italia (2008, 2014), James Kamte (2008) e per lo scozzese Alan McLean (2006). Gli altri atleti con due successi sono lo zimbabwese Nick Price (unico con prodezza consecutiva, 1997, 1998) e Darren Fichardt (2004, 2010).

Nell’albo d’oro di prestigio figurano sei vincitori di Major, il citato Price, il nordirlandese Darren Clarke, lo scozzese Paul Lawrie e i sudafricani Retief Goosen, Trevor Immelman e Louis Oosthuizen.