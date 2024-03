Due o al massimo tre partite che proietteranno una delle due squadre nella semifinale scudetto e concluderanno lì la stagione dell’altra. Iniziano i play-off della Serie A1 Tigotà ed è di nuovo derby fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Igor Gorgonzola Novara. Gara 1 dei quarti di finale andrà in scena domani, mercoledì 27 marzo, al PalaIgor di Novara con fischio d’inizio alle ore 20,30.

Chieri e Novara si ritrovano nei quarti di finale dei play-off per la seconda stagione consecutiva, quarta contro quinta in classifica al termine della regular season ma a ruoli invertiti rispetto a un anno fa quando a superare il turno furono le gaudenziane in due partite.

In questa stagione Novara ha vinto entrambe le sfide in campionato, ma l’ultimo derby ha sorriso a Chieri, capace di espugnare il PalaIgor nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa centrando la qualificazione alla final four. Nei sedici precedenti fra i due club, fra campionato e coppa Novara ha ottenuto dodici vittorie. Due le ex, una per parte, ed entrambe palleggiatrici: Rachele Morello e Francesca Bosio.

A fare il punto alla vigilia della gara è il vicecapitano biancoblù Ilaria Spirito: «Sarà di sicuro una partita complicata perché ci conosciamo molto bene avendo giocato contro già tre volte. Loro hanno aggiunto un’altra bocca di fuoco a quelle che già avevano e soprattutto giochiamo in casa loro quindi non sarà semplice. Penso che vincerà chi avrà più fame. Noi veniamo da un’ottima partita come quella di domenica con Casalmaggiore e non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. Stiamo lavorando su piccoli aspetti che ci possono servire contro Novara e sappiamo che ci aspetta una bella battaglia. I play-off sono un campionato a sé quindi partiamo tutti sullo stesso livello».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76