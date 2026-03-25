Easter Pack e “Porta un amico”: due partite a Pasqua con la Reale Mutua Basket Torino

Torino, mercoledì 25 marzo 2026 – La Reale Mutua Basket Torino lancia una promozione speciale in vista del periodo: l’Easter Pack, il pacchetto dedicato ai tifosi gialloblù per vivere da vicino due appuntamenti chiave della stagione regolare.

Con l’Easter Pack sarà possibile assistere alle gare casalinghe di sabato 4 aprile (vigilia di Pasqua) contro Ruvo di Puglia e di mercoledì 8 aprile contro Pesaro, a un prezzo conveniente, per sostenere la squadra in un momento decisivo della stagione regolare.

Infatti, acquistando il pacchetto, i tifosi potranno assistere ai due incontri dal vivo al Pala “Gianni Asti”, con la seconda gara a metà prezzo.

Questi gli incontri compresi nel miniabbonamento:

Reale Mutua Torino – Crifo Wines Ruvo di Puglia, 34^ giornata di campionato, sabato 4 aprile alle ore 20.30 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino)

Reale Mutua Torino – Victoria Libertas Pesaro, 35^ giornata, mercoledì 8 aprile alle ore 20.30 (Pala “Gianni Asti”, Parco Ruffini, Torino)

Il miniabbonamento è acquistabile ora online su Vivaticket e nelle seguenti biglietterie:

Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso mercoledì 25 marzo, giorno della partita tra Torino e Scafati)

Presso le agenzie Reale Mutua Piazza Castello, Santa Rita e Via Paolini nei giorni e orari di apertura delle sedi

Non solo. Per chi ha scelto di esserci fin dall’inizio, in occasione delle partite contro Ruvo di Puglia e Pesaro sarà attiva anche la promozione “Porta un amico” dedicata esclusivamente agli abbonati. Presentando il proprio abbonamento in biglietteria, sarà possibile acquistare un biglietto aggiuntivo a soli 5 euro per un amico o un familiare.

La promozione “Porta un amico” è disponibile solo presso la biglietteria del Pala Gianni Asti oppure presso la sede di Via Cervino 50.

Ufficio Stampa Basket Torino