Quattro azzurri, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Gregorio De Leo, saranno sul tee di partenza dell’Austrian Alpine Open (29 maggio – 1 giugno), il torneo del DP World Tour, giunto alla 31ª edizione, che torna in calendario dopo quattro anni di assenza.

Sul percorso del Gut Altentann GC disegnato da Jack Nicklaus a Salisburgo, in Austria, difende il terzo e ultimo titolo sul circuito, ottenuto nel 2021, lo statunitense John Catlin, 34enne di Sacramento (California), che nel frattempo è divenuto uno dei protagonisti dell’Asian Tour (n. 1 del ranking con due successi nel 2024 e sei in totale) e gioca nella LIV Golf.

Sarà tra i favoriti in un field di qualità che comprende dodici vincitori stagionali e altri sei past winner. Tra coloro che sono saliti sul gradino più alto del podio sembrano avere qualcosa in più l’inglese Jordan Smith, il francese Martin Couvra, lo spagnolo Eugenio Chacarra, il cinese Haotong Li e il norvegese Kristoffer Reitan (suo nella scorsa settimana il Soudal Open), ma vi sono tanti altri in grado di contribuire allo spettacolo. A iniziare da Bernd Wiesberger, 39enne di Vienna con otto vittorie (una nell’Open d’Italia 2019) sul DP World Tour, a segno nel 2012, che proverà a concedere il bis nell’Open nazionale appannaggio dei giocatori di casa in sole quattro occasioni, con tripletta di Markus Brier (2002, 2004, 2006), recordman in materia.

Da seguire anche gli olandesi Joost Luiten (sua la gara nel 2013) e Darius Van Driel, secondo in Belgio dopo playoff, gli spagnoli Adrian Otaegui, che ha lasciato la nazionalità spagnola per quella degli Emirati Arabi Uniti con il probabile obiettivo di disputare le Olimpiadi, Luis Masaveu, anche lui nella Superlega araba, e Angel Ayora, entrambi giovani di belle prospettive come il cinese Wenyi Ding, il neozelandese Daniel Hillier e i due statunitensi Brandon Wu e Troy Merritt (quarto nel Soudal Open), membri del PGA Tour e da qualche tempo impegnati in Europa.

A quattro mesi dalla Ryder Cup (26-28 settembre, Bethpage Black Course, Farmingdale, New York, USA) l’inglese Luke Donald, capitano del Team Europe, sarà in campo per le sue valutazioni, coadiuvato da Edoardo Molinari, vice capitano, entrambi confermati dopo il trionfo di Roma 2023.

L’azzurro, 44enne torinese rientrato dopo un infortunio alla mano, appare peraltro in ottima forma sottolineata da due top ten e dalla conquista di un posto nel field del prossimo US Open (insieme a Pavan e a Guido Migliozzi). Pavan (48°), 36enne romano, e Laporta (55°), 34enne pugliese, sono i migliori nella Race To Dubai (ordine di merito) e De Leo, 25enne di Biella, rookie del circuito e quinto nel Kenya Open, sta facendo una buona esperienza.

L’Austrian Alpine Open fa parte dei sei eventi denominati European Swing (comprensivi anche dell’Open d’Italia, 26-29 giugno, Argentario GC) con classifica speciale che premierà il vincitore con 200.000 dollari (attuale leader Reitan) consentendogli inoltre di partecipare a tutte le gare “Back 9” e al Genesis Scottish Open (Rolex Series, 10-13 luglio a North Berwick). Il montepremi è di 2.750.000 dollari con prima moneta di 467.500 dollari.

La storia dll’Austrian Open

Il torneo, come detto giunto alla 31ª edizione, è alla 23ª sotto l’egida del DP World Tour, mentre le altre erano nel calendario del Challenge Tour (ora HotelPlanner Tour). Insieme a Catlin, Wiesberger e Luiten vi saranno altri quattro past winner: lo scozzese Marc Warren (2020), il sudafricano Dylan Frittelli (2017), l’inglese Chris Wood (2015) e l’iberico Rafa Cabrera Bello (2009). Oltre a Brier vi è stato un altro plurivincitore, l’inglese Mark Davis con due exploit (1991, 1994). A inaugurare l’albo d’oro nel 1990 un campione quale il tedesco Bernhard Langer.

Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW

L’ Austrian Alpine Open sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 29 e venerdì 30 maggio, dalle ore 13 alle ore 18; sabato 31, dalle ore 13 alle ore 17,30; domenica 1 giugno, dalle ore 12,30 alle ore 17,30. Commento di Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Giovanni Dassù e di Alessandro Lupi.

Hotelplanner Tour in Spagna: Paratore ci riprova

L’HotelPlanner Tour torna in Spagna, dopo un passaggio in Danimarca, per la disputa del Challenge de Cadiz, undicesimo evento in calendario in programma dal 29 maggio al 1° giugno sul percorso dell’Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri, a Cadice, dove saranno in campo: Renato Paratore, Stefano Mazzoli, Filippo Celli, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e Jacopo Vecchi Fossa.

Ha firmato il secondo titolo domenica scorsa nel Danish Golf Challenge e si ritroverà a difendere il primo ottenuto nel 2024 in questo evento il danese Jonathan Goth-Rasmussen, 27enne di Elsinor al secondo anno di circuito e alla 32ª presenza, che prima dell’exploit in Danimarca aveva subito sei tagli su sette eventi.

Il field promette spettacolo con 16 giocatori tra i primi 20 della Road to Mallorca (ordine di merito) compresi sei vincitori stagionali. Proveranno a concedere il bis, oltre a Goth-Rasmussen (n. 11), anche gli inglesi Joshua Berry (n. 3) e Jamie Rutherford (n. 4), lo spagnolo Quim Vidal (n. 6) e il francese Clement Charmasson (n. 10), mentre Paratore, n. 2 del ranking, ha un doppio obiettivo.

Prioritario ottenere il terzo successo (dopo quelli nell’UAE Challenge e nell’Abu Dhabi Challenge), con cui salirebbe immediatamente sul DP World Tour, ma ha l’occasione per passare al primo posto nella Road to Mallorca approfittando della nuova assenza del numero 1, il sudafricano Daniel Van Tonder, l’altro con due allori. L’azzurro ha solo 35 punti in meno del rivale e può salire al vertice con un piazzamento tra i top ten e anche poco oltre.

Tra gli altri possibili protagonisti ricordiamo il nordirlandese Liam Nolan, il sudafricano JC Ritchie, gli scozzesi Euan Walker, David Law e Calum Fyfe e lo svedese Per Langfors. Degli azzurri è tra i 20 Stefano Mazzoli (18°), 28enne di Segrate (MI) che gioca anche sull’Asian Tour, 13° in Danimarca e andato sempre a premio nelle sei gare disputate sul circuito con tre top ten.

Deve invece rientrare in questa parte della graduatoria Filippo Celli (22°) in ombra nelle ultime due uscite. In ripresa Scalise, altalenanti Zemmer e Di Nitto e al debutto nel 2025 Jacopo Vecchi Fossa. Per la quinta edizione del torneo il montepremi è di 300.000 euro dei quali 48.000 gratificheranno il vincitore.