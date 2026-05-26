Comuni turistici, bando per chiedere l’iscrizione nell’elenco regionale 2026

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando attraverso il quale i Comuni piemontesi potranno richiedere il riconoscimento di Comune turistico per il 2026.

Ne dà l’annuncio l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che spiega: «L’elenco dei Comuni turistici del Piemonte viene pubblicato ogni anno proprio per permettere l’accesso alle località che confermino o conseguano ex novo i requisiti necessari. Lo status di Comune turistico è vincolato all’iscrizione nell’elenco regionale, ed è la condizione necessaria perché possa accedere alla possibilità – non l’obbligo – di istituire e riscuotere sul proprio territorio l’imposta di soggiorno. I criteri per cui un Comune può entrare nel “club” dei comuni turistici del Piemonte premiano i loro investimenti e progettualità e valorizzano aspetti che uniscono l’appeal turistico alla qualità dell’offerta e dell’accoglienza, il legame con le produzioni agroalimentari di qualità, i grandi eventi sportivi, la presenza di importanti fiere e mercati tipici, l’appartenenza ad aree Unesco e a percorsi e circuiti nazionali e internazionali, che è esattamente la direzione verso la quale lo sviluppo del turismo piemontese deve andare».

I Comuni turistici nel 2025 in Piemonte erano 515, così suddivisi per provincia: 71 Al; 61 At; 31 Bi; 120 Cn; 120 To; 44 No; 41 Vb; 27 Vc. Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte e resta aperto fino alle ore 16 del 23 giugno 2026.

L’obbligo di ripresentare la richiesta di iscrizione all’elenco regionale si rinnova ogni anno, con l’eccezione dei Comuni capoluogo di provincia, delle Unioni di Comuni e delle città d’arte, già titolati dalla legge nazionale a riscuotere la tassa di soggiorno.

I Comuni inseriti nell’elenco sono autorizzati, facoltativamente, a istituire e riscuotere previa deliberazione del proprio consiglio un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, sino a 5 euro per notte di permanenza. L’imposta di soggiorno viene per legge reinvestita al 100% sul territorio del Comune stesso nel potenziamento e miglioramento di servizi e interventi legati al turismo.

Che requisiti deve possedere un Comune per aspirare all’iscrizione fra i Comuni turistici? In primo luogo deve avere obbligatoriamente iscritto sui capitoli del proprio bilancio in corso una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo, o la relativa quota trasferita a un’Unione di Comuni nel caso in cui il Comune ne faccia parte e vi abbia trasferito la funzione turismo.

Inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: