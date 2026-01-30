Sestriere: al Colle il passaggio delle auto del Rallye Monte-Carlo Historique

L’Automobile Club di Torino in collaborazione con l’Automobile Club di Monaco, organizzatore del Rallye, gestirà il ritrovo e la partenza degli equipaggi italiani e di altre nazioni limitrofe dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un prologo che prevede controlli orari a Perosa Argentina (h.15.50) e al Colle del Sestriere a partire dalle ore 16.50 per la durata di un’ora circa.

Non è prevista alcuna restrizione del traffico sull’intera tratta della Sr23 interessata dalla manifestazione. Le vetture saliranno dalla Val Chisone, sfileranno in via Pinerolo ed effettueranno il controllo orario davanti all’ufficio del turismo di Sestriere. Da qui proseguiranno in direzione Cesana Torinese, Claviere e Montgénvre, attraversando il comprensorio sciistico della Vialattea.

La prestigiosa gara automobilistica internazionale di regolarità si svolge dal 29 gennaio al 7 febbraio 2026. È prevista la partecipazione di 300 vetture, 70 delle quali prenderanno il via da Torino: le altre partiranno da Barcellona-Spagna, Reims-Francia, Bad Homburg-Germania, John ò Groats- Scozia, oltre che da Monaco, anch’esse sedi di partenza di tappa.

Domenica 1 febbraio 2026 le vetture saranno esposte nel parco partenza allestito nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal quale avrà inizio la competizione con lo start del primo equipaggio fissato alle ore 14.30. A seguire, una vettura ogni minuto con i controlli orari alle 15.50 a Perosa Argentina e dalle 16.50 al Sestriere, vetta delle montagne olimpiche piemontesi.