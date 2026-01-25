Iniziano le attività per i Salsasio Angels

Giovedì 12 marzo sarà una data molto importante per il Salsasio. Alle 14,30 nel Salsasio Stadium, centro sportivo “Giorgio Demichelis”, in via Mussetti 36 a Carmagnola (TO), si mette il primo tassello che dà il via ufficialmente alle attività della prima squadra in Piemonte e tra le prime in Italia composta da ragazzi e ragazze autistici, disabili e normodotati. Il progetto dal titolo “Salsasio Angels” è il risultato di un lungo lavoro di sport inclusivo portato avanti da molti anni dal Salsasio e dall’associazione Angeli di Ninfa, che tra le altre attività gestisce la “Locanda Casa Cavassa” a Carmagnola, dove i ragazzi con autismo e disabilità vengono coinvolti nel mondo del lavoro e coinvolti in progetti di integrazione socio/culturale.

La nuova squadra iscritta all’EISI – Ente Italiano Sport Inclusivi inizia le proprie attività sul campo sintetico di calcio A5 di Salsasio seguita da educatori e da istruttori competenti e patentati.

I Salsasio Angels coinvolgono tutti coloro che sono interessati a partecipare alla squadra, dai 16 anni in su, in un percorso sportivo inclusivo studiato, sperimentato e messo in campo per creare una vera inclusione e un vero divertimento per i ragazzi e le ragazze che vorranno partecipare.

Il Presidente dell’Asd Salsasio Ivan Quattrocchio dichiara:

“Siamo pronti per questo grande passo che segna anche un nuovo capitolo di storia indelebile per la nostra società, ma anche per tutta la città di Carmagnola che sarà il primo luogo in cui nasce questa squadra che per le sue caratteristiche è la prima e unica in Piemonte, augurandoci che questo seme possa portare frutti, creando altre realtà simili in Piemonte. I protagonisti del progetto sono i ragazzi e le ragazze che ne fanno e che ne faranno parte: vogliamo far si che tutti coloro che parteciperanno alle attività si possano sentire realmente inclusi, possano divertisti e imparare uno sport praticandolo. Presto annunceremo la data della conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto e dei partner (anche nazionali). Inizio già a dirvi che nel prossimo mese di aprile, proprio con i Salsasio Angels si realizzerà la prima edizione del Festival dello Sport che si svolgerà ovviamente a Salsasio”.

Per informazioni sulle attività e per poter partecipare alla squadra si può contattare la Sig.ra Antonella al numero 3517489130