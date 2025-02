La Reale Mutua Torino torna al successo e lo fa in maniera convincente e con autorità. Davanti al pubblico di casa del Pala Gianni Asti, i gialloblù propongono una prestazione maiuscola per conquistare una netta vittoria per 82-64 contro un’avversaria di tutto rispetto e di grande prestigio come la Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja.

Un risultato che arriva grazie ad una prova di squadra di alto livello su entrambe le metà campo, tirando con grande precisione dalla distanza (16/32, 50%) e mostrando una solida attenzione in fase difensiva. MVP indiscusso del match è Ife Ajayi, in serata di grazia, autore di 27 punti.

Con questa prestazione, Torino conferma i passi avanti mostrati dall’arrivo di coach Paolo Moretti, con il bilancio che ora è di due vittorie e una sconfitta dall’inizio della sua gestione tecnica.

Quintetti

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Landi

Bologna: Fantinelli, Bolpin, Mian, Thomas, Freeman

Primi minuti che vedono la Reale Mutua andare alla ricerca di Ajayi per sbloccarsi in attacco: sono tutti suoi i primi 11 punti gialloblù dell’incontro. Dall’altra parte iniziano a emergere Mian, sul perimetro, e Freeman, nel pitturato, come principali terminali d’attacco per i bolognesi. A parte Ajayi però Torino fa fatica a rendersi pericolosa. Un guizzo di Taylor permette ai torinesi di chiudere la prima frazione in vantaggio per 16-15.

Torino acquisisce fiducia in apertura di secondo quarto. I gialloblù sono attenti in difesa e dall’altra parte cercano di incrementare il ritmo: Ghirlanda e il solito Ajayi firmano un break di 7-0 per abbozzare un allungo sul 26-19, ma la risposta di Bologna non si fa attendere: la Effe concretizza un paio di disattenzioni in attacco e lancia in contropiede Freeman per accorciare immediatamente le distanze. Torino corre in transizione e si scalda dalla distanza: non solo Ajayi ma anche Schina e Montano trovano il canestro dall’arco per piazzare un nuovo allungo. Alla pausa lunga è +9 Reale Mutua: 40-31.

Il terzo quarto è qualcosa di irreale: la Reale Mutua si infiamma, l’attacco porta sempre a un tiro aperto e tutti vanno a segno dalla lunga distanza. Il leader è sempre Ajayi, in serata di grazia, che guida i suoi addirittura al +21 sul 61-40 (parziale di 21-9 dopo sette minuti nel terzo periodo). La fase difensiva gialloblù rimane solida e al termine del terzo quarto è +24 Torino: 68-44.

Bologna prova disperatamente a rientrare in partita ma gli uomini di Caja vanno fuori giri. Nel frattempo Taylor si unisce alla festa lanciata da Ajayi e il massimo vantaggio continua a gonfiarsi fino al +28 in apertura di quarto quarto: 72-44 e timeout Fortitudo. A questo punto deve solo gestire l’ampio vantaggio: con il pubblico gialloblù in piedi ad applaudire il gruppo, va in archivio il match che si chiude con la convincente vittoria per 82-64.

Coach Moretti in sala stampa dopo la partita:

“Prima di tutto devo fare i complimenti ai miei giocatori, abbiamo giocato una partita strepitosa, interpretando la gara in maniera ottimale. Devo ringraziare anche il pubblico che ha partecipato attivamente, spingendoci nei momenti in cui si vedeva il nostro sforzo. Sono molto contento del feeling e dell’atmosfera che si respirava.”

Reale Mutua Torino – Flats Service Fortitudo Bologna 82-64

(16-15, 24-16, 28-13, 14-20)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 27 (3/5, 6/8), Kevion Taylor 21 (3/7, 4/8), Giovanni Severini 10 (2/4, 2/6), Matteo Montano 7 (2/3, 1/5), Matteo Ghirlanda 7 (1/1, 1/1), Matteo Schina 3 (0/1, 1/1), Aristide Landi 3 (0/2, 1/3), Maximilian Ladurner 2 (1/3, 0/0), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0), Federico Avino 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 9 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Kevion Taylor 6) – Assist: 22 (Matteo Schina 8).

Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 13 (6/10, 0/0), Matteo Fantinelli 12 (3/6, 1/2), Fabio Mian 11 (0/1, 3/7), Luca Vencato 8 (1/3, 2/4), Marco Cusin 8 (3/4, 0/0), Alessandro Panni 5 (1/2, 1/5), Leonardo Battistini 3 (1/3, 0/0), Riccardo Bolpin 2 (1/2, 0/4), Pietro Aradori 2 (1/4, 0/3), Donte huron Thomas 0 (0/0, 0/2).

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Deshawn Freeman, Riccardo Bolpin 5) – Assist: 16 (Matteo Fantinelli, Luca Vencato 5).

