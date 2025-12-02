Sestriere sempre più al centro del grande ciclismo: dal Tour de France al Giro d’Italia e a breve, il prossimo 6 giugno 2026, il Comune più alto d’Italia, situato nel comprensorio sciistico della Vialattea, ospiterà per la prima volta il Giro d’Italia Women.

Una storia infinita, proprio come i trofei simbolo del Giro d’Italia, quella tra Sestriere e la Corsa Rosa, questa volta dedicata alle donne, per una gara a tappe che sta crescendo di anno in anno sia in termini di protagoniste, di squadre e di interesse da parte di appassionati, media e sponsor. Un’altra bella vetrina per il nostro Paese e per tutti i territori attraversati dalla corsa, nel caso specifico per Sestriere e l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Il Giro d’Italia Women, dal 30 maggio al 7 giugno 2026, prevede 9 tappe per un totale di 1.153,7 km e 12.500 metri di dislivello. Prenderà il via a livello del mare, da Cesenatico in Emilia Romagna, per concludersi in Piemonte con le ultime due tappe: la Rivoli-Colle delle Finestre-Sestriere e, il giorno successivo, la Saluzzo-Saluzzo.

“Essere tornati qui a Roma – commenta a caldo il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – per la presentazione di una nuova edizione del Giro d’Italia, a sei mesi di distanza dell’epica tappa del Colle delle Finestre-Sestriere che ha stravolto la classifica generale con Simon Yates che si è preso la Maglia Rosa, è stata una grande emozione. Emozione che siamo pronti a condividere anche in occasione del Giro d’Italia Women che andrà ad arricchire la storia del nostro comune sempre più una montagna di sport per tutti. Le donne nello sport sono una splendida realtà che a Sestriere conosciamo bene con lo Sci Alpino. Quest’anno a Sestriere, sulle piste della Vialattea, abbiamo ospitato un triplice appuntamento di Coppa del Mondo con una splendida doppietta in Gigante di Federica Brignone e la 100esima vittoria in carriera per una monumentale Mikaela Shiffrin. Ora siamo pronti per accogliere la tappa regina del Giro d’Italia Women ed anche una grande campionessa come Elisa Longo Borghini che affronterà per la prima volta in gara l’epica scalata dal Colle delle Finestre sino al traguardo di Sestriere”.

“Sono già stata in passato a Sestriere per allenarmi in altura – ha dichiarato Elisa Longo Borghini – conosco bene il territorio ed anche la strada sterrata del Colle delle Finestre, una salita lunga ed impegnativa che non ti concede un attimo di respiro. Altrettanto impegnativi sono la discesa, una volta scollinato il Finestre, e l’ultima salita verso il traguardo al Colle del Sestriere. Sarà una bella sfida per tutti!”

La tappa: Rivoli-Colle delle Finestre-Sestriere Vialattea (101 km) – Si scalano come già in diverse tappe del Giro d’Italia, il Colle delle Finestre (Cima Alfonsina Strada a 2178 m) e poi il Colle del Sestriere per l’arrivo nella stazione turistica internazionale.

Primi 50 km pianeggianti prima del Finestre con i suoi 18 km metà asfaltati e metà sterrati tutti sempre attorno al 9% con punte al 14 nei primi chilometri. Discesa impegnative e poi la salita finale dove occorrerà tutta la potenza disponibile per scavare i distacchi. Colle delle Finestre più volte Cima Coppi inserito per la prima volta nel 2005. Sabato 6 giugno partenza da Rivoli ingresso in Val di Susa e da Meana di Susa l’ascesa al Colle delle Finestre.

Da qui le concorrenti si porteranno in Val Chisone ed affronteranno la scalata verso il traguardo ai 2035 metri del Sestriere dove verrà assegnata la Maglia Rosa di quest’edizione. Dopo Simon Yates, chi sarà la prima Regina dei due Colli e del Giro Women 2026?

Tutte le info sulla corsa on line sul sito www.giroditaliawomen.it

Chissà se tra i tanti appassionati ed appassionate che seguiranno il Giro d’Italia Women qualcuno non voglia mettersi alla prova cimentandosi nella Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre-Sestriere in programma il prossimo 5 luglio 2026. Info ed iscrizioni: www.granfondosestriere.it