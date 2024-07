Sestriere: applausi al Colle per il passaggio del Tour de France

Una splendida giornata estiva, con un bel sole e cielo azzurro, ha richiamato al Colle del Sestriere migliaia di appassionati di ciclismo saliti ai 2035 metri d’altitudine per assistere al passaggio della quarta tappa del Tour de France, la Pinerolo-Valloire disputatasi martedì 2 luglio 2024.

La prima ascesa delle alpi della “Grande Boucle” ha visto quattro corridori in fuga misurarsi in una volata spettacolo al Gran Premio della Montagna, posto al culmine della salita dalla Val Chisone. Ad avere la meglio è stato il britannico Stephen Williams che ha regolato, sul filo di lana, i francesi Valentin Madouas e Warren Barguil ed il norvegese Tobias Hallas Johannessen.

Stesso verdetto anche al traguardo virtuale, davanti al monumento dedicato a Fausto Coppi, istituito dal Comune di Sestriere che ha messo in palio per il vincitore una scultura in legno opera del Maestro Carlo Piffer. Premio intitolato al Campioni ssimo ed a Claudio Chiappucci che, in epoche diverse, hanno segnato epiche imprese al Tour de France.

Qualche minuto dopo è transitato il gruppo della maglia gialla con Richard Carapaz tallonato da Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates conosce bene Sestriere e le montagne olimpiche della Vialattea dal momento che ha preparato al Colle due vittorie al Tour de France. Sarà stato un caso ma oggi, che è passato per Sestriere, si è ripreso la maglia gialla di leader della corsa transitando per primo al traguardo di Valloire.

Tanti gli ospiti presenti a Sestriere che hanno assistito al passaggio della corsa, preceduto dalla coloratissima carovana dei partner del Tour de France. Tra questi Yeman Crippa, il maratoneta, oro europeo a Roma, è stato accolto dal Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, e dall’Assessore Emanuela Ruspa Tedeschi, presenti sulla linea del traguardo davanti al monumento intitolato a Coppi.

Presenti anche, rigorosamente in divisa, oltre 180 ragazzi del Juventus Summer Camp, in svolgimento a Sestriere sino al 4 agosto, che hanno incitato a gran voce il passaggio dei corridori prima di tornare ad allenarsi sui campi di Sestriere.