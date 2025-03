I playoff chiamano e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 risponde presente. Le ragazze di Bregoli reagiscono nel migliore dei modi all’amarezza per la finale di CEV Challenge Cup persa contro Roma e battono 3-0 l’Igor Gorgonzola Novara in gara 2 dei quarti dei Playoff Serie A1 Tigotà, portando la serie alla decisiva gara 3, mercoledì al PalaIgor.

Fin dall’ingresso in campo l’impressione è che Chieri si sia ritrovata. L’impressione diventa sempre più una certezza con l’andare dei punti che vedono le biancoblù giocare con cuore, carattere e lucidità restando sempre aggrappate alla partita. Rimontando da un passivo iniziale di 7-11 il primo set viene vinto 28-26 dopo aver annullato due palle set alle igorine.

Nel secondo set Spirito e compagne prendono il sopravvento sul 16-14 e chiudono in scioltezza 25-20. Nel terzo set dopo un lungo punto a punto il muro-difesa chierese sale in cattedra negli scambi conclusivi facendo scendere i titoli di coda sul 25-23.

Meritatissimo premio di MVP a Buijs che guida l’attacco chierese con 17 punti, seguita da Skinner (14) e Gicquel (13). Nel tabellino dell’Igor l’unica in doppia cifra è Alsmeier (13).

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Igor Gorgonzola Novara 3-0

(28-26; 25-20; 25-23)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen 1, Gicquel 13, Alberti 5, Gray 9, Skinner 14, Buijs 17; Spirito (L); Guiducci, Rolando, Omoruyi, Anthouli. N. e. Bednarek, Lavagnino, Fansani (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

Igor Gorgonzola Novara: Bosio 2, Tolok 10, Bonifacio 5, Aleksic 7, Ishikawa 8, Alsmeier 13; Fersino (L); Mims 4. N. e. Bartolucci, Villani, Mazzaro, De Nardi, Squarcini, Akimova (2L). All. Bernardi; 2° Baraldi.

Arbitri: Luciani di Ancona e Simbari di Milano.

Note: presenti 1508 spettatori. Durata set: 30′, 26′, 25′. Errori in battuta: 11-9. Ace: 1-3. Ricezione positiva: 59%-75%. Ricezione perfetta: 36%-31%. Positività in attacco: 44%-39%. Errori in attacco: 8-10. Muri vincenti: 10-3.

MVP: Buijs.

La cronaca

Primo set – Igor Gorgonzola Novara guadagna il primo punto break grazie al videocheck su attacco di Buijs (1-3). Le ospiti salgono a +3 dopo un ace di Tolok che poi sbaglia il servizio (5-7). Un altro videocheck dà ragione a Chieri su attacco di Alsmeier e dal possibile 7-11 si passa a 8-10, Le biancoblù risalgono a -1 con Buijs (9-10) e ottengono la parità a 11-11 con Skinner.

Novara ritrova il doppio vantaggio con un muro di Aleksic su Skinner (12-14) e Bregoli chiama il primo time out. Un muro di Buijs su Tolok e il mani out di Gicquel portano Chieri per la prima volta in vantaggio (16-15) e stavolta è Bernardi a fermare il gioco. Dopo il 17-15 di Buijs le igorine impattano sul 17-17 grazie a un’accompagnata fischiata a Gicquel e un attacco di Alsmeier.

Due colpi di Buijs ridanno il +2 a Chieri (20-18) ma in un attimo, complici due errori in attacco, il punteggio gira in 20-22. Gicquel interrompe il filotto ospite (21-22), seguono due errori ospiti ed è 23-22. Tolok vince un tap in a rete (23-23). Da posto 4 Skinner con un mani out dà la prima palla set a Chieri (24-23). Aleksic porta la partita ai vantaggi (24-24). Ishikawa firma il 24-25 e il 25-26 ma le due palle set se ne vanno su errore in battuta della neo entrata Mims e su attacco di Skinner. Il muro di Gray su Aleksic dà un secondo set point a Chieri (27-26).

Nello scambio successivo Spirito difende su Tolok e Buijs piazza il contrattacco che porta al giro di campo sul 28-26.

Secondo set – Da 1-3 Chieri ricuce a 4-4 ma con Ishikawa e Tolok le gaudenziane strappano a 4-7. Da 7-10 le padrone di casa pareggiano a 10 con un piazzata di Skinner, un muro di Gicquel su Alsmeier e un errore di Tolok (10-10). Bernardi sostituisce l’opposto russo con Mims.

L’inerzia resta favorevole alle biancoblù che salgono a 14-12 con Buijs. Chieri mantiene il +2 grazie al videocheck (16-14), quindi allunga a +3 con un muro di Van Aalen su Ishikawa e strappa a +5 con Skinner (20-15). Sul 21-17 rientra Tolok. Un muro di Gicquel su Alsmeier dà sei palle set alle chieresi (24-18). Novara ne annulla due con Alsmeier e un muro di Tolok. Al terzo set point il primo tempo di Alberti chiude 25-20.

Terzo set – Riparte bene Novara (0-3), immediata la reazione di Chieri che si riavvicina con Gray (2-3), impatta a 4-4 con Gicquel e passa a condurre 7-5 con un muro di Alberti su Bonifacio e la diagonale vincente di Skinner (7-5).

Il vantaggio chierese cresce a 4 punti dopo un attacco lungo di Tolok che cede il campo a Mims (11-7). Nelle fasi centrali il distacco si stabilizza nell’ordine dei due punti fin quando il muro di Bosio su Skinner spinge Bregoli a chiamare time out (16-15). Al rientro in campo Novara completa la rimonta grazie a un errore di Gicquel (16-16), poi passa avanti 16-18 con Ishikawa e un ace di Mims (16-18).

Il punteggio torna in parità dopo il servizio in rete da Mims e il muro di Gray su Ishikawa (18-18). Sul 20-20 Buijs sfonda il muro ospite riportando avanti Chieri che poi piazza il +2 con la parallela vincente di Gicquel (22-20). Time out di Bernardi e al rientro in campo Mims e un errore di Gicquel ripristinano la parità (22-22). Dopo il time out di Bregoli è Alberti a realizzare il 23-22.

Dopo il 23-23 su errore in battuta di Gicquel la difesa chierese argina per due volte Ishikawa, quindi il contrattacco di Buijs dà una palla match alle biancoblù. Sul 24-23 la diagonale di Ishikawa termina fuori e l’incontro termina lì.

I commenti

Elena Rolando: «Volevamo riscattarci dopo la brutta sconfitta contro Roma perché non meritavamo una partita del genere. Ma questi sono i playoff e ora pensiamo ai playoff. Oggi si è vista la vera Chieri, finalmente è uscita fuori dopo un po’ di partite sottotono. Ora daremo tutto in gara 3».

Sara Bonifacio: «Chieri ha giocato una partita molto aggressiva. Da parte nostra sono andate bene poche cose. Dobbiamo ripartire da zero in tutti i fondamentali».