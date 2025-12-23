Nel corso del suo intervento in Aula, Paola Antonetto, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha posto con forza l’attenzione su una patologia ancora troppo spesso sottovalutata: l’endometriosi, una malattia cronica che colpisce oltre un milione e mezzo di donne in Italia e che comporta dolore, sofferenza fisica e psicologica, isolamento e un ritardo diagnostico che può arrivare fino a 7–11 anni.

“L’endometriosi è una malattia fatta di dolore, ma anche di incomprensione e solitudine – ha dichiarato Antonetto –. Per troppo tempo il dolore femminile è stato normalizzato e minimizzato, con conseguenze profonde: anni in cui molte ragazze hanno dovuto imparare a convivere con la sofferenza invece che riconoscerla come un segnale da ascoltare e indagare”.

Anche in Piemonte l’impatto della malattia sulla popolazione femminile in età riproduttiva è significativo, nonostante le azioni già avviate dalla Regione per la costruzione e il potenziamento della rete regionale per l’endometriosi. Tuttavia, secondo Antonetto, “è oggi fondamentale rafforzare ulteriormente le attività di informazione precoce e di educazione alla salute, in particolare rivolte ad adolescenti e giovani, per ridurre il ritardo diagnostico e favorire un accesso tempestivo ai servizi sanitari“.

L’ordine del giorno approvato individua con chiarezza il nodo centrale del problema e propone soluzioni concrete, semplici e a basso costo: l’utilizzo di strumenti informativi digitali, come QR code, da diffondere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, considerati un target strategico per iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.

“Mettere in rete istituzioni, sanità, scuola e Terzo Settore – ha proseguito Antonetto – significa rafforzare una presa in carico che non sia solo clinica, ma anche umana. La legge regionale 10/2017 già riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni e del volontariato: coinvolgerli nelle campagne di sensibilizzazione è un dovere oltre che un’opportunità“.

L’impegno richiesto alla Giunta regionale riguarda, in particolare, la realizzazione di un sito istituzionale dedicato all’endometriosi, che raccolga informazioni scientificamente validate su prevenzione, sintomi, diagnosi e cure, sui servizi sanitari disponibili, sui centri di riferimento e sul ruolo delle associazioni. Un portale accessibile, con un linguaggio chiaro e adatto anche ai più giovani, pensato come strumento di orientamento per studenti, famiglie, scuole e cittadini.

“Con l’ordine del giorno – ha concluso Antonetto – affermiamo un principio culturale e politico chiaro: la salute delle donne è una priorità reale, non solo dichiarata. Questa istituzione ha scelto di stare dalla parte di chi troppo spesso non ha voce e di rendere visibile ciò che per troppo tempo è rimasto ai margini“.