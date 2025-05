Le Frecce Tricolori, sabato 31 maggio dalle ore 14.30, effettueranno il sorvolo di Sestriere dipingendo il Tricolore sul cielo della Vialattea in attesa dell’arrivo della tappa decisiva del Giro d’Italia 2025, la Verrés-Colle delle Finestre-Sestriere (Vialattea).

Fumogeni rosa ai 3280 metri del Monte Rognosa

Un gruppetto di appassionati di sci alpinismo ha raggiunto, nella mattinata di venerdì 30 maggio, la cima del Monte Rognosa a quota 3280, vetta più alta del Sestriere, accendendo fumogeni rosa in onore dell’arrivo di tappa al Colle del Giro d’Italia 2025.

Nuova illuminazione per l’Albero della Vita

In occasione dell’arrivo della 20° tappa del Giro d’Italia, l’Amministrazione Comunale di Sestriere ha provveduto a far installare un nuovo impianto di illuminazione multicolor dell’Albero della Vita. “Dai Mondiali di Sci del 1997, quando l’Albero della Vita venne donato al Comune da parte dell’artista Mario Ceroli, al Giro d’Italia del 2025. Abbiamo voluto dare una nuova luce a questo monumento simbolo, assieme alle torri, di Sestriere dotandolo di un nuovo e modernissimo impianto di illuminazione che consente di variare i colori a seconda delle varie occasioni. Si parte in questi giorni con il rosa del Giro d’Italia, per passare poi al Tricolore e ad altre varianti: dai colori dello stemma del Comune di Sestriere ad altri abbinamenti cromatici a seconda degli eventi che verranno ospitati sul nostro territorio” – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet.

Fiori rosa nelle aiuole del colle

Il Comune di Sestriere ha voluto dare un tocco di rosa anche alle aiuole e rotatorie del Colle in vista dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia. Diverse le iniziative di commercianti e residenti che si stanno impegnando con fantasiose installazioni dedicate al Giro d’Italia.

Nella sala stampa del Giro i quadri di Mariano Carrara

Il Comune di Sestriere ha messo a disposizione di RCS Sport, per l’allestimento della sala stampa del Giro d’Italia, i locali dell’ex comune di Sestriere in via Louset, oggi sede della Pro Loco Sestriere. Sala stampa che è stata impreziosita dai quadri dell’artista bergamasco Mariano Carrara, di casa a Sestriere che già aveva esposto le sue opere in occasione della tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino, lo scorso mese di febbraio.