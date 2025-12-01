La decima giornata del campionato di Serie B Interregionale attende GRANTORINO. Martedì 2 dicembre alle 18:00 i gialloblù ospiteranno Centro Tecnico BM Aretina al Palaeinaudi di Moncalieri.

Nella scorsa giornata GRANTORINO ha ceduto sul parquet della ben più attrezzata Stosa Virtus Siena, collezionando la nona sconfitta in campionato. La fame dei due punti è tanta per la squadra di coach Comazzi, che arriva alla sfida di martedì con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nella categoria; un risultato che certificherebbe i progressi fatti dal gruppo della Serie B nel corso di questa prima metà di campionato.

Le ultime uscite hanno confermato la crescita da parte di Ficetti e Zumstein, che insieme a Obaseki possono dare un grande contributo nel pitturato sia in attacco che in difesa. Per massimizzare l’azione offensiva, inoltre, GRANTORINO è chiamato a migliorare nelle conclusioni da tre punti, in calo rispetto alle scorse uscite.

Sulla carta, la formazione di Arezzo appare più abbordabile per le velleità di vittoria dei gialloblù. Finora la formazione toscana ha conquistato una sola vittoria, superando Cecina nella terza giornata, ed è reduce da sei sconfitte consecutive. Grande riferimento del gioco di coach Fioravanti sono l’argentino Toia, sempre in doppia cifra in questa stagione, e Corradossi, che rappresenta un fattore anche sotto canestro.

Le due squadre scenderanno in campo martedì 2 dicembre alle ore 18:00 al Palaeinaudi di Moncalieri per un match che si preannuncia davvero equilibrato. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Ferrero Regis Mauro (primo arbitro) e Pittatore Fabrizio (secondo arbitro).