Primo quarto caratterizzato da parziali e controparziali. Poi nel secondo le toscane mettono la freccia (8-20). Ma al rientro dagli spogliatoi Moncalieri cambia faccia e inizia a difendere alla grande e minuto dopo minuto ricuce il gap. Sul finire del quarto Galli ristabilisce però le gerarchie. Ultimi 10’ sostanzialmente di pura gestione per le toscane che si confermano tra le top della classe. Finisce: 44-53. Il prossimo impegno della Tecnoengineering Moncalieri è in programma domenica 3 marzo alle 18:00 sul campo della Cestistica Spezzina.

Avvio combattuto, con Jakpa e Salvini a siglare i primi punti per le Lunette, mentre le toscane rispondono con Rossini e soprattuto Petrova. Il primo gap viene in parte ricucito da un gioco da tre punti di Landi che riporta la Tecnoengineering sul -2 alla boa del quarto (7-9).

Poi 5 punti in fila dell’ex Reggiani ridanno presto un discreto cuscinetto a San Giovanni Valdarno. Ci pensano Mitreva con una tripla dal palleggio e Cordola dal pitturato a riavvicinare nuovamente le gialloblù sul -2 a 1’ dalla fine del primo quarto. Poi due grandi difese consecutive non permettono alle toscane di tirare nei 24’’. Il parziale si chiude con Cordola che dalla lunetta sancisce il 14-14.

I primi due punti del secondo quarto portano la firma di Cicic che regala il secondo vantaggio della partita a Moncalieri dopo il 2-0 iniziale di Jakpa. Poi sale nuovamente in cattedra Reggiani, presto imitata da Streri. Cordola pareggia subito, mentre dall’altra parte il piano partita difensivo di coach Terzolo rimane stabile: zona 2-3, aggressività e attenzione a rimbalzo. A 6’ dall’intervallo centrale il tabellone dice 18-20. Poi sono ancora Cicic e Rossini a rispondersi colpo su colpo, fino al +6 firmato dalla lunga distanza da Mioni. Time out obbligatorio per coach Terzolo a 3’ dalla sirena centrale. Dopo 20’ il tabellone dice +12 per le ospiti.

Nel terzo quarto cambiano ritmo e musica. Moncalieri riesce a rientrare in partita grazie a Jakpa, Cicic e Salvini. A 3’ dalla fine si insegue di 5 punti, sul 33-38. Poi diventano protagoniste anche Pasero e Giordano, ma Galli riesce sempre a trovare una quadra nella metà campo offensiva.

Gli ultimi dieci di gioco si aprono con le ospiti in vantaggio di 9 punti (38-47). Giordano dopo una gran rubata appoggia al vetro in reverse il -7. Poi stallo alla messicana per oltre 6 minuti, sono Mitreva con un jumpshot e Cicic a rimbalzo in attacco a smuovere il tabellone. A 2:46 dalla fine Galli guida 49-44. Ottima gestione dei minuti finali e foglio rosa che con merito va alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno.

Tecnoengineering Moncalieri – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 44-53

Parziali (14-14; 8-20; 16-13)

Tecnoengineering Moncalieri: Giordano* 5, Landi* 3, Salvini* 6, Jakpa* 4, Cicic* 11, Carnevale Schianca n.e., Cordola 8, Pasero 2, Mitreva 5, Iagulli n.e., Ramasso. All.re: Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno: Rossini* 10, Reggiani* 7, Petrova* 16, Bocola* 2, De Cassan*, Steri 7, Azzola n.e., Bevilacqua, Lazzaro n.e., Mioni 11. All.re: Garcia Fernandez. Ass: Franchini, Capponi.

Ufficio Stampa Moncalieri Basketball