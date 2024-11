Si è giocata ieri la nona giornata di Serie C Interregionale, con i Leopardi che sono stati ospiti di Teens Basket Biella. Una gara molto equilibrata, con i ragazzi di coach Conti che tengono botta fino all’ultimo periodo, dove i padroni di casa prendono vigore e chiudono la pratica.

La gara

Il primo quarto si apre con un primo parziale chierese: BEA riesce a trovare un buon ritmo in attacco e a limitare difensivamente le iniziative dei padroni di casa andando sul 9 a 17.

Dopo il timeout dei locali la partita torna in parità, con il Teens che piazza un controparziale per ritornare in carreggiata. Anche nel secondo periodo il copione è il medesimo: le due squadre si rispondono colpo su colpo, con i Leopardi che, però, mantengono sempre il naso avanti.

Sul finale una super giocata di Filippo Galliera Ricci manda BEA in avanti di 8 lunghezze: pick-and-roll con Drame e tiro da tre punti con il fallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, il Teens Biella cambia marcia, ma i ragazzi di coach Conti tengono botta per tutto il terzo periodo alle sgasate dei locali. Buona presenza di Drame sotto le plance e le triple di Stiffi e Gatti fanno rimanere l’equilibrio tra le due compagini.

Ultimo periodo, però, che vede i Leopardi sciogliersi sui tentativi di Biella: la squadra di coach Antona sembra avere qualcosa in più, allungando fino al +18 finale.

Il commento

“Abbiamo condotto per tre quarti giocando una buona pallacanestro – commenta coach Franz Conti – Nell’ultima decina qualcosa si è spento e non siamo riusciti a reagire al loro parziale. Peccato perché era una partita che potevamo giocarci fino alla fine”.

Il prossimo appuntamento

I Leopardi tornano in casa dopo due trasferte consecutive: ad attendere i ragazzi di coach Conti ci sarà la sfida contro Wiz Legnano. Appuntamento domenica 1 dicembre alle ore 18:00 al PalaEinaudi di Moncalieri.

Teens Basket Biella – Bea Chieri 83-65

Parziali: 16-21, 31-39, 53-54

Teens Basket Biella: Gagliano 2, Guzzon 10, Liberali 18, Fall 4, Sasnauskas 22, Bona, Caroli 12, Zimonjic 13, Ousman, Graziotto 2, Prospero N.E. All. Antona

Bea Chieri: Drame 16, Stiffi 12, Gatti 12, Galliera Ricci 11, Musto 8, Moris 4, Okoro 2, Ruà 2, Amadu, Viggiano N.E. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino