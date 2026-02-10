International Masterclasses di Fisica 2026

Sono oltre 3000 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia che partecipano alle International Masterclasses di fisica, che prenderanno il via domani, 11 febbraio 2026, e che accompagnano da vent’anni migliaia di studenti e studentesse di tutto il mondo in un viaggio alla scoperta dell’infinitamente piccolo e della ricerca sperimentale in diversi campi, dalla fisica delle particelle e delle astroparticelle fino alle applicazioni in ambito medico.

Le International Masterclasses

Nate nel 2005 e coordinate in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e organizzate in collaborazione con le università, si svolgeranno tra febbraio e marzo con un programma che quest’anno prevede oltre 76 eventi ospitati negli atenei e nei laboratori di 23 città italiane.

Gli studenti e le studentesse, che parteciperanno in contemporanea con i loro coetanei di numerosi altri Paesi, avranno l’opportunità di comprendere come funziona la ricerca in fisica delle particelle analizzando direttamente i dati di alcuni tra i più importanti esperimenti del CERN di Ginevra (Svizzera) e del KEK di Tsukuba (Giappone).

Potranno esplorare i segreti delle astroparticelle grazie ai dati dell’Osservatorio Pierre Auger (Argentina), e scoprire come la ricerca in fisica possa contribuire allo sviluppo di applicazioni in ambito medico. Inoltre, anche quest’anno, l’Italia partecipa alla masterclass internazionale dedicata a MINERvA, un esperimento sullo studio dei neutrini installato al Fermilab di Chicago, negli Stati Uniti.

Da domani, quindi, prende il via il fitto calendario delle Masterclass: si comincia con una giornata dedicata alla fisica medica a Salerno e Pavia, e la fisica delle particelle a Roma e Cosenza, e a Cagliari dove la giornata sarà dedicata all’International Day of Women and Girls in Science per celebrare la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che ricorre proprio l’11 febbraio. Nei giorni successivi sarà la volta di Messina, Milano e Napoli, con incontri dedicati alle astroparticelle, per poi proseguire la settimana seguente con le Masterclassesin programma a Bari, Catania, Ferrara, Firenze, Frascati, Milano, Perugia e Trieste. Il calendario continuerà fino alla fine di marzo con numerosi altri eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Durante le masterclass dedicate agli esperimenti del CERN, ogni sede organizza una o più giornate di lezioni e seminari sui temi fondamentali della fisica delle particelle, seguite da esercitazioni al computer. In queste attività le studentesse e gli studenti analizzano i dati degli esperimenti dell’acceleratore di particelle LHC (ATLAS, CMS, ALICE e LHCb) per ripercorrere, attraverso gli esercizi, alcune delle scoperte più importanti della fisica moderna, come quella del bosone di Higgs, avvenuta nel 2012, o dei bosoni W e Z, che nel 1984 valsero il Premio Nobel a Carlo Rubbia. Durante le esercitazioni, i partecipanti hanno inoltre l’occasione di conoscere altre particelle fondamentali ed esplorarne le caratteristiche e le proprietà.

Oltre ai dati degli esperimenti del CERN, alcune masterclass sono dedicate agli esperimenti:

BELLE II all’acceleratore SuperKEKB e PARTICLE THERAPY in collaborazione con il CNAO(Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) per far scoprire agli studenti le applicazioni mediche della fisica delle particelle. Altre giornate sono invece dedicate all’esperimento Auger, che dalla Pampa argentina studia le astroparticelle. Anche quest’anno si svolge inoltre la Masterclass internazionale sull’esperimento MINERvA del FERMILab di Chicago, dedicato alla ricerca dei neutrini, mentre un ulteriore ambito di ricerca affrontato riguarda lo studio della materia oscura con l’esperimento DARKSIDE.

Al termine di ogni giornata, proprio come avviene in una vera collaborazione di ricerca internazionale, è previsto un collegamento in videoconferenza tra i giovani e le giovani partecipanti alle Masterclass di tutto il mondo e il laboratorio che ha prodotto i dati analizzati durante le esercitazioni, per discutere insieme i risultati ottenuti.

Le International Masterclasses, nate nel 2005, sono organizzate a livello mondiale da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall’INFN. L’iniziativa coinvolge ogni anno circa 60 paesi, con la partecipazione di enti di ricerca e università tra i più prestigiosi al mondo, e raggiunge oltre 13.000 studentesse e studenti delle scuole secondario di II grado.

Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest’anno partecipano le sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Milano-Bicocca, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma I, Roma II, Roma III, Salerno, Trento, Trieste, Torino, Udine, oltre ai Laboratori Nazionali di Frascati (INFN – LNF) e ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN – LNGS).

Calendario delle Masterclass in Italia 2026

AQUILA (13/03/2026)

Dove: Laboratorio di fisica computazionale, Via Vetoio, Coppito – 67100 L’Aquila

Pagina web: https://agenda.infn.it/event/50420/

BARI (19/02/2026, 25/02/2026, 18/03/2026, 23/03/2026, 31/03/2026)

Dove: Università degli studi di Bari, Dipartimento di Fisica – Via Giovanni Amendola 173, 70126, Bari

Pagina web: https://agenda.infn.it/event/43788/ ; https://agenda.infn.it/event/43944/

BOLOGNA (23/03/2026, 24/03/2026, 25/03/2026, 26/03/2026, 27/03/2026)

Dove: Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna – Via Zamboni 31, Bologna

Pagina web: https://www.ba.infn.it/it/per-le-scuole/international-master-classes/

CAGLIARI (11/02/2026, 18/02/2026, 20/02/2026, 17/03/2026)

Dove: Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Fisica – Strada Provinciale Monserrato-Sestu km 0.7, 09042, Monserrato (Cagliari)

Pagina web: https://agenda.infn.it/event/49314/

CATANIA (18/02/2026, 23/02/2026, 13/03/2026, 17/03/2026, 25/03/2026)

Dove: Università degli studi di Catania, Dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Majorana” – Via Santa Sofia 64, 95123, Catania

Pagina web: https://agenda.infn.it/event/49988/

COSENZA (11/02/2026, 27/03/2026)

Dove: Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 87036, Rende (CS)

Pagina web: https://agenda.infn.it/event/49303/

FERRARA (19/02/2026)

Dove: Università degli Studi di Ferrara (Blocco F) – Via Giuseppe Saragat 1, 44121, Ferrara

Pagina web: https://orientamento-fisica.unife.it/scuole/scuole-secondarie/i-nostri-corsi/international-masterclass

FIRENZE (19/02/2026, 20/02/2026, 24/02/2026)

Dove: Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Fisica e Astronomia – Via Sansone 1, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze

Pagina web: https://masterclass.fi.infn.it

FRASCATI (19/02/2026)

Dove: Laboratori Nazionali INFN di Frascati – Via Enrico Fermi 54, 00044, Frascati, Roma

Pagina web: https://comedu.lnf.infn.it/ippog-2026/

GENOVA (25/02/2026, 11/03/2026, 20/03/2026, 20/03/2026, 23/04/2026)

Dove: Dipartimento di Fisica Università degli studi di Genova, Dipartimento di Fisica – Via Dodecaneso 33, 16146, Genova

Pagina web: https://www.difi.unige.it/it/terza-missione/international-masterclasses

LECCE (06/03/2026)

Dove: Università del Salento, Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Aula Magna) – Via per Arnesano, 73100, Lecce

Pagina web: https://web.le.infn.it/masterclasses/

