Dolore di stomaco d’estate? Ecco cosa fare per rimediare in modo naturale

Il dolore allo stomaco è un fastidio più o meno pronunciato che si avverte nella zona sotto il petto. Come noto, le cause possono essere diverse, così come differenti possono essere i rimedi. Proviamo a elencare quelli naturali e casalinghi più diffusi ed efficaci.

Bevi dell’acqua

È noto che il corpo ha bisogno di acqua per digerire e assorbire efficacemente i nutrienti da cibi e bevande. La disidratazione rende di contro la digestione più difficile e meno efficace, aumentando la probabilità di disturbi allo stomaco. Se invece si soffre già di mal di stomaco, di norma l’assunzione di acqua può aiutare a ridurre la sensazione di bruciore.

Per la maggior parte delle persone bere 8 bicchieri d’acqua al giorno dovrebbe essere sufficiente, tenendo anche in considerazione che circa il 20% dell’apporto di liquidi di una persona proviene dal cibo.

Non sdraiarti

Quando si ha fastidio allo stomaco è tendenza comunque quella di riposarsi e sdraiarsi. Purtroppo, però, quando il corpo è in posizione orizzontale è più probabile che l’acido dello stomaco si sposti all’indietro e verso l’alto, causando bruciore. Pertanto, le persone che soffrono di mal di stomaco dovrebbero evitare di sdraiarsi o di andare a letto per almeno qualche ora, finché non passa il picco del disturbo.

Mangiare zenzero

Lo zenzero può aiutare a ridurre la nausea e il vomito che potrebbero essere associate al mal di stomaco in estate. Pertanto, chi soffre di mal di stomaco può provare ad aggiungere lo zenzero al cibo o a berlo sotto forma di tè. Anche alcune birre allo zenzero completamente naturali possono contenere una quantità di zenzero sufficiente a calmare lo stomaco irritato.

Segui la dieta BRAT

Negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia la dieta BRAT per le persone che sono affette da mal di stomaco e diarrea, un nome che è un acronimo di alcuni ingredienti alimentari: in italiano, Banane, Riso, marmellata di mele (Apple) e pane Tostato.

Effettivamente, questi alimenti possono contribuire ad alleviare i disturbi gastrointestinali: inoltre, essendo insipidi, questi alimenti non contengono sostanze che irritano lo stomaco, la gola o l’intestino. Pertanto, questa dieta può lenire l’irritazione dei tessuti causata dagli acidi presenti nel vomito.

Ricordiamo inoltre che molti degli alimenti della dieta BRAT sono anche ricchi di sostanze nutritive, come il potassio e il magnesio, e possono sostituire quelle perse con la diarrea e il vomito.

Evita di fumare e di bere alcolici

Per quanto non certo una novità, il fumo e l’alcol possono scatenare l’indigestione e altre patologie gastrointestinali, come la malattia da reflusso gastroesofageo. Smettere di fumare e limitare l’assunzione di alcolici migliora la qualità della vita e riduce il rischio di alcune condizioni patologiche molto gravi.

Fin qui, alcuni semplici rimedi che potrebbero prevenire o trattare il mal di stomaco in estate. Naturalmente, se il mal di stomaco è persistente ed è accompagnato da altri sintomi come la febbre, è bene contattare il proprio medico di riferimento senza indugi.