Il dato ISTAT sul calo della fiducia delle imprese

Siamo seriamente preoccupati dai dati emergenti dall’indagine dell’ISTAT sul clima di fiducia delle imprese, che risulta in calo per la seconda volta consecutiva. Il dato fortemente negativo è determinato, oltre che dalla dinamica dei servizi, soprattutto dal comparto delle costruzioni che, come più volte segnalato, soffre le scelte discutibili in tema di bonus edilizi.

Delio Zanzottera, Segretario Regionale di CNA Piemonte, afferma: “Auspichiamo che le attività legate al PNRR e alla direttiva casa green possano invertire la tendenza. Purtroppo, la burocrazia non aiuta a concretizzare piani e progetti: lo dimostrano i ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi del provvedimento sull’autoproduzione da fonti rinnovabili, una proposta CNA inserita nel programma Transizione 5.0, per cui chiediamo un’accelerazione che consenta di mettere a terra le risorse e permetta alle nostre imprese di realizzare gli investimenti”.