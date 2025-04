U19 Eccellenza: GRANTORINO lotta fino all’ultimo possesso, ma San Lazzaro va in finale

È mancato solo un guizzo finale ai ragazzi dell’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft per coronare un sogno. Nella semifinale di spareggio per l’accesso alla finale, disputata al Palasport di Fornacette, i gialloblù hanno tenuto testa fino all’ultimo a una solida BSL San Lazzaro, arrendendosi soltanto nei possessi finali con il punteggio di 68-74.

Una partita equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, con GRANTORINO che ha messo in campo grande orgoglio e coraggio, ma ha pagato a caro prezzo alcune imprecisioni nei momenti chiave. San Lazzaro, più lucida nei minuti decisivi, ha saputo capitalizzare le occasioni e guadagnarsi l’accesso alla finale.

Per GRANTORINO, il miglior realizzatore è stato Mancino, autore di 15 punti e grande protagonista della gara. In doppia cifra anche Zumstein e A. Milone, entrambi con 11 punti a referto, mentre Obase (10) e Bossola (9) hanno dato un contributo costante per tutta la durata del match.

Dall’altra parte, San Lazzaro ha trovato in Carbone il suo faro offensivo, con 20 punti messi a segno, ben supportato da Frigieri (14) e Piazzi (11). La profondità del roster bolognese ha fatto la differenza nei momenti più delicati, con contributi importanti anche da Folesani e Osaigbovo.

La gara

GRANTORINO ha approcciato il match con grande intensità, imponendo il proprio ritmo nel primo quarto grazie a una difesa aggressiva e alle iniziative di Mancino e A. Milone, chiudendo avanti 18-12.

Nel secondo periodo è arrivata la reazione di San Lazzaro: il tandem Carbone-Piazzi ha spinto i bolognesi a un parziale che ha ribaltato l’inerzia dell’incontro. Solo Bossola ha mantenuto in scia i gialloblù, che sono andati all’intervallo sul -5 (32-37).

Alla ripresa, Zumstein e Mancino si sono presi le responsabilità offensive per GRANTORINO, ma Frigieri e Carbone hanno risposto colpo su colpo, mantenendo inalterato il vantaggio ospite (53-58).

L’ultimo quarto è stato una battaglia di nervi. GRANTORINO ha ricucito più volte il divario fino ad arrivare a un solo possesso di distanza. L’energia di Bertaina, la regia di A. Milone e i canestri di Bossola e Mancino hanno alimentato la rimonta, ma San Lazzaro ha saputo gestire meglio i momenti finali, affidandosi all’esperienza di Carbone e alla freddezza di Osaigbovo sotto le plance, sigillando il punteggio sul 68-74.

Si chiude così un percorso straordinario per l’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che ha dimostrato di poter competere alla pari contro le migliori realtà giovanili italiane. Una stagione fatta di emozioni e di grandi sfide. L’amarezza per l’eliminazione lascia presto spazio all’orgoglio: i ragazzi di coach Comazzi hanno rappresentato al meglio i valori di GRANTORINO. Il futuro è luminoso e questa esperienza rappresenta un importante passo nel percorso di crescita della società gialloblù.

GRANTORINO Basketball Draft – BSL San Lazzaro 68-74

Parziali (18-12, 32-37, 53-58)

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 1, Bertaina 5, Obase 10, Marcato 2, Bossola 9, Losito ne, G. Milone 4, A. Milone 11, Zumstein 11, Battaglio ne, Mancino 15, Lo Buono. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

BSL San Lazzaro: Dall’Orologio 5, Piazzi 11, Toselli, Frigieri 14, Carbone 20, Mazzanti ne, Folesani 6, Casadio 5, Osaigbovo 10, Stagni, Ferrari 3, Zivkovic.