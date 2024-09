Incontro a Roma tra il vicepresidente Elena Chiorino e il presidente di Sviluppo Lavoro Italia Paola Nicastro: “Lavoriamo insieme per portare risultati concreti ai cittadini e alle imprese: la formazione e il lavoro sono leve fondamentali per il rilancio economico e sociale del nostro territorio e questo incontro ha rafforzato il nostro impegno comune a sostenere la crescita e l’occupabilità”

In un momento in cui la nostra Nazione è chiamata a rispondere alle sfide del futuro, la collaborazione tra le Istituzioni è imprescindibile per rilanciare l’economia e sostenere l’occupazione. Ecco perché l’incontro avvenuto ieri a Roma, presso la sede di Regione Piemonte, tra il vicepresidente Elena Chiorino – con deleghe a lavoro, formazione e welfare aziendale – e il presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia Paola Nicastro, rappresenta un passo importante in questa direzione.

Sul tavolo i dossier relativi ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, certificazione delle competenze, politiche del lavoro, gestione dei fondi, programmi nazionali ed europei. La formazione e il lavoro sono le vere chiavi di rilancio. Per questo, il vicepresidente Chiorino e il presidente Nicastro hanno ribadito il loro impegno a lavorare insieme, con un obiettivo chiaro: dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese del Piemonte poiché, mai come in questo momento, le politiche del lavoro devono essere efficaci e in grado di rispondere alle esigenze reali del territorio.

A seguito del potenziamento di Sviluppo Lavoro Italia voluto dal Ministero del Lavoro, l’intenzione è quella di rafforzare la collaborazione con le Regioni, tra cui il Piemonte: “Questo incontro non è solo un punto di partenza, ma la conferma di una collaborazione che continuerà, con il supporto del Ministero del Lavoro e del Governo, per sviluppare progetti in grado di fare davvero la differenza. Questo è l’impegno che ci assumiamo con determinazione e senso di responsabilità per creare opportunità e fornire le competenze necessarie per affrontare le sfide del presente e del futuro” concludono.