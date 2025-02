La Giunta di centrodestra e Fratelli d’Italia hanno lavorato alla stesura di un Bilancio che dotasse la Sanità delle risorse necessarie ad affrontare le importanti sfide ed i diversi fronti: dalla riduzione delle liste d’attesa investimenti nell’edilizia sanitaria, dal nuovo piano socio – sanitario al nuovo Cup integrato con l’intelligenza artificiale, sino all’integrazione tra ospedale e territorio.

La somma messa a Bilancio per la Sanità è imponente: 12 miliardi e 920 milioni, 250 milioni di euro in più rispetto al 2024.

“La strategia messa in campo dall’assessore Riboldi – afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Sanità, Davide Zappalà – va a rafforzare il sistema sanitario regionale, con investimenti in edilizia sanitaria e in una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, puntando a migliorare l’accesso alle cure per tutti i cittadini.

L’aumento dei fondi per la sanità è un segno tangibile dell’impegno di Riboldi e di Fratelli d’Italia per rispondere alle sfide del futuro, con un bilancio che si distingue per equilibrio e visione a lungo termine” conclude Zappalà.