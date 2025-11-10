Procedono secondo i tempi previsti i lavori sulle linee ferroviarie Rivarolo-Pont e Germagnano-Ceres, due assi strategici per la mobilità del Canavese e delle Valli di Lanzo. La Regione Piemonte ha destinato a questi interventi 200 milioni di euro, di cui oltre 120 milioni provenienti dai fondi PNRR, confermando l’impegno a favore di un trasporto pubblico più moderno, efficiente e sostenibile.

“I cantieri stanno avanzando secondo il cronoprogramma e la riattivazione della linea Germagnano-Ceres è confermata per il primo semestre del 2026 – sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Antonetto –. Si tratta di un’opera complessa, ma fondamentale per restituire al territorio un collegamento ferroviario sicuro e competitivo, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di valorizzare l’intera area delle Valli di Lanzo”.

Gli interventi in corso sulla tratta Germagnano-Ceres comprendono il rinnovo dell’armamento ferroviario, l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno, la manutenzione straordinaria della trazione elettrica, l’adeguamento dei passaggi a livello e la riorganizzazione dei piani di stazione di Ceres e Pessinetto.

“La presenza di fondi PNRR ci garantisce non solo tempi certi, ma anche standard qualitativi elevati – prosegue Antonetto –. È un investimento che guarda al futuro e che conferma la volontà della Regione di investire concretamente sulla rete ferroviaria come asse portante della mobilità sostenibile piemontese”.

Nel frattempo, Trenitalia prosegue nel piano di rinnovamento della flotta regionale. A breve verranno presentati ulteriori treni elettrici a doppio piano di ultima generazione, che continueranno a circolare anche sulla linea Torino-Caselle-Ciriè.

“Si tratta di treni moderni, confortevoli e capienti – commenta Antonetto – che miglioreranno la qualità del servizio per i pendolari. È la dimostrazione che il contratto di servizio ferroviario firmato dalla Regione sta producendo risultati concreti e visibili”.

Proseguono anche i lavori sulla SFM1 Rivarolo-Pont, temporaneamente sospesa per consentire l’intervento di elettrificazione della linea. Il progetto prevede inoltre la soppressione di diversi passaggi a livello, migliorando così sicurezza e regolarità della circolazione.

“Monitoriamo costantemente, insieme a RFI, l’avanzamento dei lavori – conclude Antonetto –. L’elettrificazione è una scelta strategica che ridurrà l’impatto ambientale, renderà più efficiente il servizio e contribuirà a ridurre il traffico su gomma. Dopo un periodo complesso legato ai cantieri, i cittadini possono contare su un impegno concreto della Regione per garantire infrastrutture moderne e un trasporto pubblico all’altezza delle aspettative del territorio”.