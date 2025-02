In occasione del Capodanno Vietnamita che celebra l’avvento dell’anno del Serpente, a Pianezza sono state presentate tre iniziative di grande rilevanza per il tessuto produttivo del territorio.

La Camera di Commercio Italia Vietnam e l’Ambasciata Vietnamita in Italia hanno illustrato alle imprese pianezzesi le opportunità di collaborazione e investimento in un’economia emergente come quella vietnamita, mentre il Comune di Pianezza ha presentato il progetto, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino, per un centro di ricerca per motori elettrici, per cui il cantiere è già aperto, che sarà un punto nevralgico sia per le aziende dell’automotive, sia per il mondo didattico. Le aziende del territorio hanno anche potuto conoscere i servizi erogati dallo Sportello Lavoro del Comune di Pianezza in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro per sostenere la crescita imprenditoriale del territorio.

“La diffusione a livello territoriale dei servizi erogati da Agenzia Piemonte Lavoro – commenta il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, Mario Salvatore Castello (Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale) -, è un obbiettivo che ritengo primario, per valorizzare, da una parte, il tessuto imprenditoriale locale e, dall’altra, rendere efficaci le iniziative realizzate a livello regionale, ma destinate ai territori: questo sportello supporta le aziende nella ricerca di personale qualificato, unendo la domanda all’offerta di lavoro, sostenendo le imprese nella scelta di dipendenti e collaboratori in ambiti difficili da reperire”.

“Sono particolarmente contento – prosegue Castello – di aver visto molto interesse per la collaborazione con il Vietnam. Credo che il confronto con mercati stranieri, ancor più se distanti non solo geograficamente, sia comunque un’occasione di crescita e di sviluppo per il nostro territorio”.

“Sono orgoglioso – conclude Castello – del progetto per il centro di ricerca per i motori elettrici oggi in fase di realizzazione: presto questa struttura sarà motore di sviluppo non solo per Pianezza, ma anche per tutto il territorio e per una filiera che, lo sappiamo, sta vivendo nella nostra regione momenti estremamente complessi. Questo centro di ricerca è una risposta che unisce istituzioni, imprese e il mondo dell’Università: contro la crisi e le difficoltà rilanciare investendo in ricerca e sviluppo, mettendo insieme il meglio che la nostra provincia offre, credo sia una modalità vincente”.