Archivi e patrimonio documentale: approvata la graduatoria

L’Assessore alla Cultura, Marina Chiarelli: «La tutela e la valorizzazione degli archivi sono una priorità del Programma Triennale della Cultura 2025–2027: investire sulla memoria documentale significa rafforzare l’identità dei territori e costruire basi solide per la conoscenza, la ricerca e l’innovazione culturale».

Archivi e digitalizzazione

La Regione Piemonte ha stanziato complessivamente 640.000 euro, destinati a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, a sostegno di progetti diffusi su tutto il territorio regionale. Le risorse sono così ripartite: 300.000 euro a favore di soggetti privati e 340.000 euro per enti pubblici, a conferma di una strategia che punta a rafforzare l’intero sistema archivistico piemontese.

All’Avviso pubblico hanno risposto 101 soggetti, di cui 54 privati e 47 pubblici, a testimonianza di un crescente interesse verso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio documentale. I progetti ammessi a finanziamento sono stati selezionati da una Commissione di valutazione sulla base di criteri di qualità, coerenza progettuale e sostenibilità economica, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 11/2018 e dal Programma Triennale della Cultura.

«Questo intervento – prosegue Chiarelli – dimostra come la Regione Piemonte consideri gli archivi non solo luoghi di conservazione, ma vere e proprie infrastrutture culturali, capaci di generare conoscenza, partecipazione e nuove opportunità, anche grazie ai processi di digitalizzazione e accessibilità».

Il finanziamento sostiene attività fondamentali per la tutela del patrimonio archivistico, tra cui la conservazione preventiva, la descrizione e catalogazione dei fondi, la digitalizzazione dei documenti e la loro valorizzazione pubblica, con l’obiettivo di rendere la memoria storica sempre più fruibile e accessibile, in particolare per le nuove generazioni.

Con questo intervento la Regione Piemonte conferma il proprio impegno a favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio documentale, riconoscendo negli archivi un presidio fondamentale di memoria, identità e conoscenza. Un investimento che guarda al futuro, rafforzando la rete archivistica regionale e promuovendo processi di innovazione e accessibilità capaci di rendere la cultura sempre più diffusa, partecipata e vicina ai cittadini.

