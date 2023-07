Alle porte di Torino sorge un complesso architettonico imperdibile, uno dei palazzi sabaudi più belli di tutta Italia. Insomma, la reggia di Venaria Reale è un vero e proprio capolavoro che è tra i fiori all’occhiello delle attrazioni turistiche del capoluogo piemontese e che, come tale, non poteva che costituire un motivo di approfondimento per il nostro sito.

Cos’è la reggia di Venaria Reale

Tra i siti culturali patrimonio dell’Unesco più visitati in Italia, la reggia monumentale di Venaria Reale è stata costruita al fine di mostrare il potere di casa Savoia, divenendo negli anni un simbolo della nobiltà di un tempo e un esempio dell’architettura seicentesca.

Il complesso fu realizzato dall’architetto Amedeo di Castellamonte su richiesta di Carlo Emanuele II, che qui volle costruire un luogo di riposo e di caccia. Con il passare degli anni, però, la reggia subì alterne fortune, fino a giungere in una condizione di sostanziale abbandono: fortunatamente, a partire dalla metà degli anni ’90 venne avviato un imponente lavoro di ristrutturazione terminato nel 2007, anno di riapertura al pubblico di tutta l’area della reggia.

Cosa fare alla reggia di Venaria Reale

La reggia di Venaria Reale è un’area estesa che comprende il palazzo principale, il palazzo reale, i giardini, il bosco: una superficie di notevoli dimensioni in cui è possibile passeggiare e godere di numerose attività.

Per esempio, una volta che si sono visitati gli interni della reggia, ci si può dedicare alla Galleria di Diana, o ancora passeggiare nei giardini, prendere una carrozza trainata dai cavalli per un giro ancora più romantico, fare un giro in barca nel piccolo laghetto che è parte integrante del parco o – per la gioia dei più piccoli – usare un trenino che conduce ai luoghi più belli dell’area.

Quando andare alla reggia di Venaria Reale

Ogni momento sembra essere quello opportuno per godere delle bellezze della reggia di Venaria e dei suoi giardini, anche se la primavera e l’autunno sembrano essere le stagioni più prelibate: nel primo caso sarà infatti possibile assistere ai colori della natura che si risvegliano dopo l’inverno, mentre nel secondo caso sarà possibile ammirare uno spettacolo altrettanto meraviglioso, con le foglie che iniziano delicatamente a ingiallire, dando al parco un aspetto ancora più memorabile.

Quanto costa visitare la reggia di Venaria Reale

Il modo migliore e più conveniente di visitare la reggia è quello di acquistare un biglietto che consenta di visitare la reggia, i giardini e tutte le mostre in corso. In questo caso il biglietto costa 20 euro, ridotti 16 euro in caso di gruppi di almeno 12 persone, e 10 euro in caso di under 21 e universitari under 26. Ricordiamo inoltre che sono presenti dei biglietti appositi per le scuole al prezzo di 6 euro per studente, mentre i minori di 6 anni non pagano alcun ticket di ingresso.

Per quanto concerne gli orari, la reggia è aperta dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 17 (sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30). I giardini chiudono invece alle 19.30.