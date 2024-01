Venerdì 26 gennaio torna – con la seconda sessione di quest’anno – Polis Policy, l’Accademia di Alta Formazione promossa dall’Associazione Difendiamo il Futuro: la Prima Sessione della settima Edizione è stata dedicata al tema “Noi di fronte alle grandi transizioni”, mentre questa Seconda Sessione sarà dedicata al tema “Noi di fronte alla transizione dell’intelligenza artificiale”.

L’Associazione Difendiamo il Futuro organizza dal 2002 seminari, dibattiti e incontri di approfondimento su temi legati a quanto accade nella società italiana e piemontese. Il progetto attorno al quale ruotano le iniziative di DF è Polis Policy, Accademia di Alta Formazione su argomenti di natura sociale, culturale e politica. Negli scorsi anni, tra i temi centrali affrontati da DF, ci sono stati la pandemia e le conseguenze per lo stato sociale tra diritti, lavoro e integrazione. La scorsa edizione è stata dedicata alle “Sfide e opportunità per un’Italia in transizione”, si è parlato di immigrazione, democrazia, demografia e sostenibilità, grazie al contributo di relatori d’eccezione.

«Polis Policy – interviene Giuseppe Giulio Calabrese, Presidente dell’Associazione Difendiamo il Futuro – si pone l’obiettivo di approfondire e spiegare grandi temi dell’epoca nella quale viviamo, attraverso interventi di esperti. Quest’anno il comitato scientifico ha deciso di approfondire le grandi transizioni che stanno emergendo in modo sempre più pervasivo e drammatico davanti a noi. Dopo una prima sessione dedicata al tema generale, questa seconda sessione sarà dedicata all’intelligenza artificiale e ai suoi possibili sviluppi, tenendo altresì conto delle questioni etiche. L’impostazione iniziale sarà come sempre quella umana, nell’ottica di mantenere un ampio respiro e sviluppare un dialogo, stimolare un dibattito».