Da giovedì 12 settembre, riaprono le mostre al Museo Ettore Fico.

Una nuova responsabile del Settore Didattico, Elisabetta Trentini , svilupperà temi e appuntamenti già consolidati, come il MEF Family, e nuovi laboratori per visitatori di ogni età.

Elisabetta accompagnerà il pubblico, i gruppi scolastici e le famiglie in un fitto percorso di momenti di avvicinamento all’arte per conoscere meglio gli artisti e per rendere il museo un luogo d’incontro, di scambio e di crescita individuale e sociale.

Sabato 14 e domenica 15 settembre sono in programma le visite guidate delle mostre alle ore 15.00, 16.30 e 17.45 (costo 5€).

Domenica 22 settembre dalle 16.00 alle 18.00, riparte il MEF Family, un percorso esplicativo delle opere a cui seguirà un laboratorio per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni (costo 7€ per i bambini e biglietto dì ingresso al Museo Ettore Fico per i genitori).

Una vasta gamma di proposte sul tema dei “Sogni”, di cui Vi daremo notizia di settimana in settimana, amplierà e rinnoverà l’offerta culturale del museo fino a domenica 15 dicembre.

Rendere il museo un luogo aperto e al servizio della comunità è uno dei capisaldi della mission del MEF.

Attraverso una proposta ricca e diversificata, cerchiamo di rimanere fedeli a ciò che siamo dal 21 settembre 2014, celebrando insieme a Voi 10 anni di attività.

Info e prenotazioni: didattica@museofico.it