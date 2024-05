Lo scorso martedì 21 maggio sono stati presentati ai Sindaci dell’Unione del Ciriacese e Basso Canavese i dati relativi al primo anno di attività dell’Ufficio di Prossimità, ospitato presso gli uffici del CIS di Cirié.

Inaugurato il 22 marzo del 2023, l’Ufficio di Prossimità è stato promosso da tutti i Comuni dell’Unione del Ciriacese e Basso Canavese ed è attivo per i cittadini residenti nei 39 Comuni appartenenti al CIS – Centro Intercomunale Servizi Socio Assistenziali che, grazie alla sua presenza, non devono più recarsi presso il Tribunale di Ivrea o di Torino per molteplici situazioni.

Le attività dell’Ufficio di Prossimità sono infatti diverse e importanti

Diffusione e promozione di materiale informativo e della modulistica sui servizi relativi alla Volontaria Giurisdizione, informazione e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, amministrazione di sostegno, curatele), assistenza nella compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari, raccolta delle istanze compilate e deposito telematico presso la Cancelleria del Tribunale di Ivrea e di Torino, inoltro dei ricorsi per l’Amministrazione di Sostegno, raccolta e deposito telematico dei rendiconti periodici, assistenza per altri servizi della Volontaria Giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

Un indubbio vantaggio che ha portato nel giro di un anno a registrare numeri importanti: nel periodo marzo 2023 – marzo 2024 per richiedere informazioni, consulenze, assistenza alla redazione degli atti, depositi, si sono rivolte allo sportello un totale di 96 persone,sono stati effettuati 52 depositi telematici (rendiconti, ricorsi, istanze e comunicazioni) per 32 diversi beneficiari.

Primo anno di attività

Si è registrato un aumento esponenziale degli accessi all’ufficio, con incremento di richieste di consulenza e deposito: se nel 2023 i depositi effettuati sono stati 28, nei soli primi tre mesi del 2024 questi sono già 24. Un indicatore non solo del buon funzionamento dello sportello ma anche dell’effettiva utilità del servizio offerto e del riconoscimento da parte della cittadinanza.

Ricordiamo che lo sportello è accessibile previo appuntamento (ufficiodiprossimita@ciscirie.it o 011-9212896), ogni giovedì dalle 9.00 alle 12.00 con attività di front office e dalle 12.00 alle 13.00 con attività di back office presso la sede del CIS di Cirié (Piazza Castello) con il quale l’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese ha siglato un Protocollo d’Intesa.