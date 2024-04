“Tutto un affare speciale”, storia delle donne del ‘42

Il Teatro Salomone di Cherasco, giovedì 25 aprile, alle ore 21, presenta “Tutto un affare speciale. Le donne del ‘42”, nato da un’idea di Cristina Surace, lo spettacolo danzato vede protagoniste le donne durante la II guerra mondiale.

Cristina Surace, ballerina, coreografa e ideatrice dello spettacolo, grazie alla collaborazione con l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e ai racconti della nonna materna Margherita (alla quale è dedicato lo spettacolo), ha potuto portare alla luce le traversie e le peripezie che hanno caratterizzato le vite di molte donne durante il Secondo Conflitto Mondiale, da madri, figlie, mogli e sorelle.

In “Tutto un affare speciale” la protagonista è Dolores Buccirosso, pugliese, trapiantata a Bra, che salvò la vita a molti prigionieri.

I racconti di vissuti e i sentimenti dei protagonisti di quei giorni drammatici, prenderanno vita attraverso la danza e il teatro facendo immedesimare lo spettatore e portandolo a una personale riflessione.

«Con questo spettacolo – dice il sindaco Carlo Davico – l’ideatrice ha voluto non far cadere nell’oblio della memoria e del tempo il ricordo di quel difficile periodo della guerra, dando la giusta collocazione nella storia alle donne e al loro operato. La ringraziamo per la sua sensibilità, con il suo lavoro ci invita a riflettere e a non dimenticare. Invitiamo a partecipare numerosi a teatro».

La regia è di Vincenzo Santagata e Cristina Surace, la coreografia di Cristina Surace e Samanta Zisa, con Cristina Surace e Vincenzo Santagata e il corpo di ballo gruppo professionale Danzarte Cherasco, produzione Danzarte Cherasco.

Lo spettacolo sulle donne del ’42 si terrà giovedì 25 aprile alle ore 21, è ad ingresso libero e gratuito, ed è consigliata la prenotazione all’ufficio turistico tel. 0172427050.