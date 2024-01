Laboratorio di cartapesta “Buratti e Burattini” al Museo Civico di Oleggio (NO) con ingresso gratuito, sabato 10 febbraio in occasione del Carnevale, per i bambini dai 5 ai 12 anni, si costruirà insieme un burattino in cartapesta e stoffa, per inventare fantastiche storie, divertirsi in maniera creativa e diventando piccoli attori.

Laboratorio a cura di Valentina e Edoardo, due artisti della cartapesta di Castelli di Karta

Primo turno ore 10.00 secondo turno ore 15.00, presso il Museo Civico Archeologico Etnografico di Oleggio.

In collaborazione con Biblioteca Civica, EMO e Castelli di Karta.

Prenotazione obbligatoria 0321.91429 o museocivico@comune.oleggio.no.it (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

La carta riciclata che profuma ancora dell’inchiostro di quotidiani e volantini. Colla di farina, come vuole la ricetta tramandata di generazione in generazione. Una tecnica umile e antica.

Fogli di carta da strappare, stropicciare, incollare e modellare.

Una materia povera e tecnica sapiente, duttile tenerezza e nobile ingegno.