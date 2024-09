Sestriere – Nella mattinata di lunedì 16 settembre è stata inaugurata la nuova sede del micro nido di Sestriere. La struttura, da anni sita nel vecchio comune in via Louset, si trova adesso in Piazza Europa 1, nel complesso del palazzo municipale che accoglie anche la scuola d’infanzia, la primaria (ex elementari) e la primaria di primo grado (ex medie). Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet, il vicesindaco Maurizio Cantele che hanno accolto la neo consigliera regionale Alessandra Binzoni. Assieme a Chantal Re, presidente de “La Dua Valadda”, società cooperativa sociale che dal 1981 opera su territori della montagna e la Vialattea, hanno partecipato al taglio del nastro tricolore di inaugurazione della nuova sede.

“Oggi abbiamo raggiunto un grande risultato – ha commentato il Sindaco Poncet – portando il nostro nido nella zona del palazzo municipale dove già sono presenti le scuole elementari e medie oltre alla materna. Una sede più moderna e confortevole al piano terra con accesso diretto alle al parco giochi e alla zona verde attorno al comune. Ringraziamo Regione Piemonte nella persona dell’Assessore Maurizio Marone e la consigliera Alessandra Binzoni che ci ha onorato della sua presenza, Chantal Re, presidente de “La Dua Valadda”, e tutti i nostri uffici comunali che hanno fatto un grande lavoro rendendo possibile quello che è un valore aggiunto per le nostre famiglie e per tutti i residente che troveranno concentrati in un unico polo i servizio per l’infanzia”.

“Ho portato – spiega la Consigliera Regionale Alessandra Binzoni – il saluto della Regione Piemonte, di tutto il Consiglio Regionale, della Giunta Cirio e dell’Assessore Marrone, che oggi non è potuto salire a Sestriere per precedenti impegni. Sicuramente verrà in altre occasioni a testimonianza del suo supporto e della vicinanza di Regione Piemonte ai comuni dell’alta valle. Qu esto perché ben conosciamo l’importanza del supporto per tenere vivi i comuni di montagna che hanno bisogno di aiuto anche attraverso al supporto all’infanzia, e questo micro nido ne è un esempio. Un supporto determinante in un momento in cui la denatalità, ha livello nazionale, è così marcata”.

“Abbiamo spostato la sede del micro nido – ha dichiarato Chantal Re – con l’obiettivo di arrivare ad un polo scuole dove tutti possano accedervi facilmente, senza barriere architettoniche, con un’area verde dedicata. Ideale per le persone che vivono e lavorano in montagna e possono recarsi in un unico luogo dove poter lasciare i bimbi al micro nido, alla scuola d’infanzia, alle elementari e medie a seconda dell’età. Qui abbiamo un grande open space con una zona per il gioco, una sala per la refezione, una attrezzata per area ludico didattica, una per il riposo e, come detto, una zona verde per fare attività all’area aperta sia in estate che in inverno”.