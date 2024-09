Un pomeriggio cheraschese nel segno del mistero: “Noir sotto gli archi”, domenica 13 ottobre l’ultimo appuntamento dei Walking Tours sarà un viaggio nella Cherasco esoterica.

L’ultimo tour in programma per l’anno 2024 sarà all’insegna di un’attenta lettura di simbologie ed elementi decorativi di palazzi e portali, soffermandosi sulla storia del territorio attraverso racconti di credenze e tradizioni popolari per scoprire una Cherasco intrigante e misteriosa.

La novità dei Walking tour tematici (in tutto sette passeggiate guidate) ha riscosso un grande successo: hanno permesso di conoscere non solo la storia e le radici della città, ma hanno aperto la strada anche alla conoscenza di una Cherasco nuova e alternativa.

«Nel dare arrivederci al prossimo anno e alle nuove proposte che ci saranno, vorrei ringraziare tutti i partecipanti per l’entusiasmo e il desiderio mostrato nello scoprire i vari volti del territorio cheraschese. – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi – Il grande successo riscosso da queste passeggiate tematiche sono sintomo di un turismo locale legato alla città e alle sue bellezze. Ringrazio anche gli operatori e gli uffici comunali che hanno lavorato alla riuscita di questi appuntamenti».

Dopo un’iniziale esplorazione della ricca storia cheraschese coniugata alla degustazione dei suoi prodotti tipici, si è passati a scoprire Cherasco attraverso la lente di una camera oscura per leggere, attraverso alcuni scatti d’epoca, l’anima rurale della città e i profondi cambiamenti vissuti nel corso del tempo.

Non solo il suo centro storico, ma anche il territorio cheraschese circostante ha sfoggiato i suoi tesori con il terzo appuntamento dedicato ai “cristalli delle Langhe”: passando attraverso i vigneti, boschi e noccioleti delle colline dell’Unesco si è giunti ad esplorare i plurisecolari depositi di gesso della Grotta dei cristalli nella Frazione di Meane, ai margini dei paleoalvei del Tanaro.

Immancabile è stato l’appuntamento estivo dedicato a Napoleone: in tale occasione, sono stati ripercorsi i luoghi cheraschesi calcati dal generale, durante la prima campagna d’Italia, nel 1796: partendo dal castello sforzesco e passando per il celebre viale alberato i visitatori sono stati condotti fino a Palazzo Salmatoris e alle opere qui esposte della mostra “Napoleon. La campagne du monde … a Cherasco” dell’artista Jean Gaudaire – Thor.

Palazzo Gotti di Salerano e la Chiesa di Sant’Agostino, ricchi di fascino grazie agli affreschi del pittore Sebastiano Taricco, sono stati oggetto, invece, del quinto walking tour.

Intrigante è stato l’appuntamento che ha permesso di esplorare Cherasco attraverso i suoi profumi, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza sensoriale a 360 gradi.

“Noir sotto gli archi”: info prenotazione

Si ricorda che per partecipare al tour “Noir sotto gli archi” del 13 ottobre è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando l’ufficio turistico allo 0172-42.70.50: 5€ l’ammontare della quota d’adesione (da saldare prima della partenza); il ritrovo alle ore 16 presso l’ufficio turistico di Cherasco (Via Vittorio Emanuele 79).