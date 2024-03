Scout CNGEI: corso per diventare educatori scout

Corso gratuito per diventare educatori scout di bambinə 8-11 anni e ragazzə 12-16 anni a Torino.

Hai sempre sognato di diventare un Volontario o una Volontaria Scout?

Gli scout CNGEI di Torino propongono un percorso di avvicinamento gratuito aperto a volontari e

volontarie maggiorenni per conoscere meglio il mondo dello scautismo laico e il metodo educativo

scout CNGEI.

Dopo la parte teorica formata da 2 incontri e un’uscita fuori porta, è prevista una parte pratica dove

sarà possibile osservare le attività all’interno dell’organizzazione, nell’ambito dell’educazione di

bambini e adolescenti insieme agli educatori scout.

Il calendario degli incontri verrà definito in base alla disponibilità dei partecipantə

1° incontro – 4 o 5 Aprile – 20-22.30 luogo in via di definizione

2° incontro – 8 o 10 Aprile – 20-22.30 luogo in via di definizione

20-21 Aprile Uscita fuori porta

L’associazione accoglie tutti coloro che aderiscono ai valori scout ed agli scopi del CNGEI, che

abbiano del tempo da mettere a disposizione e la volontà di formarsi al ruolo che intendono ricoprire.

Per iscriversi basta farlo tramite questo link entro il 31 Marzo: https://forms.gle/BgDcwyRVbFdSz7Ys8

Maggiori informazioni: clan@torino.cngei.it