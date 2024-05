A Sauze d’Oulx il banchetto per l’AISM con la Protezione Civile

Sauze d’Oulx – Grande risposta anche a Sauze d’Oulx per la campagna “Le erbe aromatiche di AISM”, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La campagna nazionale si è svolta in tutta Italia sabato 4 e domenica 5 maggio ed anche a Sauze d’Oulx è stato allestito il banchetto per l’AISM per la distribuzione delle erbe aromatiche.

In prima fila a svolgere questo servizio di volontariato, come ormai da diversi anni, è stato il Gruppo Comunale di Protezione Civile che ha allestito il banchetto per l’AISM in piazza Assietta sia sabato 4 al pomeriggio che domenica 5 maggio al mattino.

Ottimo il risultato finale come conferma la presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile Roberta Natta: “Siamo davvero orgogliosi per la risposta che, ancora una volta, Sauze d’Oulx ha dato a favore della ricerca per l’AISM. Un grazie di cuore va alla generosità dei nostri concittadini e dei nostri ospiti che hanno acquistato le aromatiche dell’AISM contribuendo così a sostenere questa campagna nazionale. Siamo alquanto soddisfatti in quanto tra sabato pomeriggio e domenica mattina abbiamo esaurito tutte le piantine di erbe aromatiche che avevamo in dotazione. Un grazie di cuore va anche ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che hanno prestato servizio nelle due giornate di raccolta fondi”.