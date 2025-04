Concerto del trentennale del Trio Sona

Il Trio Sona, composto daFranco Cavallone, Massimo Iamone, Rodolfo Mezzino, compie 30 anni e li festeggia con un concerto gratuito sabato 12 aprile alle 20,45 in Sala Scicluna (via R. Martorelli 78 interno cortile).

Il Trio Sona eseguirà musica di vari autori dal ‘500 al ‘900, tratto dal vasto repertorio studiato dal 1995 al 2025.

L’attività concertistica del Trio Sona inizia nel 1995. Il trio è formato dai chitarristi Franco Cavallone, Massimo Iamone e Rodolfo Mezzino, allievi del Maestro Bruno Mattioli.

La formazione ha suonato per numerose stagioni di concerti anche di carattere internazionale tra le quali: Rive Gauche – Torino; Piemonte in musica; Società Umanitaria – Milano; Rassegna Chitarristica internazionale Musincanto – Torino; Festival Chitarristico Internazionale “Luigi Legnani” – Cervia; Eventi per la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia; Classico d’Autunno.

Il repertorio è composto da musiche originali per trio di chitarre degli ultimi due secoli e da trascrizioni effettuate dagli stessi componenti del trio.

Il Trio Sona ha sempre dedicato una particolare attenzione alla valorizzazione della musica contemporanea, ed è dedicatario di alcune composizioni originali per tre chitarre di autori di rilievo quali Alberto Colla, Riccardo Piacentini e Giovanni Guanti.

La formazione ha frequentato i corsi di perfezionamento tenuti da Angelo Giardino dedicati alla musica da camera con chitarra e master class di Leo Brouwer.

Presso l’editore M.a.p. ha inciso un cd di musica contemporanea per quartetto di chitarre.

L’ingresso è libero ma occorre prenotare scrivendo un sms o messaggio whatsapp al numero 347 4002314 indicando il nome e il numero dei prenotati.