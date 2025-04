Round 04 in Qatar: il Ducati Lenovo Team in pista al Lusail International Circuit

Per Francesco Bagnaia e Marc Márquez, al via uno dei weekend più attesi del calendario: nella magica cornice di Doha, infatti questo fine settimana si correrà il GP del Qatar. Un tracciato da sempre favorevole a Ducati e capace di esaltare le caratteristiche tecniche della Desmosedici GP con 8 sigilli dal 2004 e tre vittorie consecutive nelle ultime tre edizioni (’22 Bastianini, ’23 Di Giannantonio, ’24 Bagnaia).

Reduce dal primo posto nella gara di domenica al GP delle Americhe, terzo nella classifica generale e trionfatore a Lusail lo scorso anno, Pecco scenderà in pista per essere competitivo già dalle prime libere.

Amaro in bocca per l’epilogo anzitempo in Texas quando era al comando della gara, ma velocissimo in tutta questa prima parte di stagione con tre pole position e cinque vittorie tra Sprint e GP, Marc, che qui ha vinto una sola volta, punta a riprendere la striscia di risultati positivi.

Primo appuntamento in pista per entrambi, venerdì 11 aprile alle 15.45 locali (14.45 in Italia) per la prima sessione di prove libere.

“Chiudere un weekend, praticamente perfetto fino a quel momento, con una caduta non è una cosa che lascia sempre un po’ d’amaro in bocca. Un peccato, è stata una frazione di secondo e dobbiamo tornare subito al lavoro e continuare a rimanere concentrati. Abbiamo un ottimo potenziale, su questo tracciato la Ducati è sempre stata competitiva e possiamo fare bene”.

“Tornare al lavoro in pista dopo una vittoria è sempre bello. Ad Austin l’epilogo finale è stato fantastico e sono anche molto contento perché rispetto al GP precedente le mie sensazioni alla guida sono state nel complesso migliori. Abbiamo ancora da fare, c’è tanto lavoro che ci aspetta, ma questo tracciato notoriamente esalta le caratteristiche e il potenziale della Desmosedici GP”.

GP del Qatar: informazioni Circuito

Paese: Qatar

Nome: Lusail International Circuit

Giro veloce: P. Acosta (KTM), 01:52.657 (161.9 km/h) – 2024

Record del circuito: J. Martin (Ducati), 01:50.789 (174.8 km/h) – 2024

Velocità massima: J. Zarco (Ducati), 362,4 km/h – 2021

Lunghezza del tracciato: 5,38 km

Durata della gara sprint: 11 giri (59,2 km)

Durata della gara: 22 giri (118,26 km)

Curve: 16 (10 a destra, 6 a sinistra)

GP del Qatar: risultati 2024

Podio: 1° Bagnaia (Ducati); 2° Binder (KTM), 3° Martin (Ducati)

Pole Position: Martin (Ducati), 01:50.789 (174.8 km/h)

Giro più veloce: Acosta (KTM), 01:52.657 (171.9 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 215 (110 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 40 (30 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 76 (53 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici

Numero di gara: 93

GP disputati: 270 (192 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 90 (64 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 152 (113 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: America 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 97 (69 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: America 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo team) – 2º (86 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (75 punti)

Classifica costruttori

Ducati – 1º (111 punti)

Classifica team

Ducati Lenovo Team – 1º (161 punti)