Domenica 20 ottobre si è tenuto a Torino il 1° Raduno Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Le volontarie e i volontari di Protezione Civile di tutto il Piemonte hanno così sfilato per le vie del centro di Torino in occasione del 30° anniversario della grande alluvione del 1994, un evento che segnò profondamente le province di Cuneo, Asti, Alessandria e Vercelli. Fu la prima grande emergenza affrontata dal Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito solo due anni prima.

Al raduno ha partecipato anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sauze d’Oulx guidato dalla coordinatrice Roberta Natta.

Il ringraziamento dell’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Sauze d’Oulx Davide Allemand: “Domenica 20 ottobre il Coordinatore ed il Vice Coordinatore, insieme ad altri Volontari del nostro gruppo, si sono recati a Torino in occasione del 1^ Raduno Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Li ringraziamo per la loro partecipazione, tra l’altro contraddistinta da copiosa pioggia, e cogliamo così l’occasione per dire un grande grazie ai Nostri Volontari che si prodigano per la comunità durante tutto l’anno”.