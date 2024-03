La Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi e il comune di Piobesi sono lieti di annunciare il lancio di un’importante iniziativa per la nostra comunità: un Corso di Primo Soccorso gratuito aperto a tutta la popolazione nelle serate del 5 e del 19 aprile, a partire dalle ore 21:00, presso il Centro Incontri in via XXV Aprile 6.

In un mondo dove le emergenze possono verificarsi in qualsiasi momento, essere preparati può fare la differenza tra la vita e la morte. Il corso offrirà una panoramica completa delle competenze essenziali in materia di primo soccorso, concentrandosi su come effettuare correttamente la chiamata di emergenza, eseguire manovre salvavita e gestire i piccoli incidenti domestici con consigli pratici e facili da applicare.

La formazione sarà suddivisa in due sessioni, combinando teoria e pratica, per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza nella vita di tutti i giorni. Questa iniziativa non solo mira a informare, ma anche a formare cittadini responsabili e preparati.

“Si tratta di un’opportunità importante – commentano da palazzo civico – per imparare a proteggere se stessi e le persone che amiamo. In momenti critici, una formazione adeguata in primo soccorso può davvero fare la differenza. Incoraggiamo tutti a cogliere questa occasione per migliorare la propria preparazione e contribuire a creare una comunità più sicura”.

Le serate saranno ad ingresso libero e senza prenotazione.

Per maggiori informazioni sul corso, i cittadini possono contattare il numero 0119657033.