Il giorno 17 novembre a Piobesi si terrà la Fiera Autunnale 2024, un evento che celebra la tradizione e la cultura del territorio, istituita sin dal 1599 con “Lettera Patente” di Carlo Emanuele I di Savoia. La manifestazione offrirà un ricco programma di attività ed eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità.

Nel centro del paese, le strade si animeranno con il mercato in strada e lo street food e sarà possibile visitare la storica chiesa di San Rocco dalle 10 alle 12. Alle 15, il paese sarà allietato da una Passeggiata musicale, grazie alla partecipazione della Società Filarmonica piobesina e delle Majorettes. Le scuole del territorio saranno protagoniste con le loro porte aperte, offrendo visite guidate e laboratori presso la scuola secondaria Giovanni XXIII, dalle 10 alle 13.

Piazza Papa Giovanni XXIII ospiterà numerose attività di intrattenimento e divulgazione per giovani e bambini, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, dell’Operazione Mato Grosso, della Croce Verde con le Mele Verdi e della Protezione Civile. Nella Torre Civica sarà allestita una mostra di pittura, con opere degli artisti Brizio Silvio e Faccin Fiorenzo, che arricchirà ulteriormente l’offerta culturale della giornata.

Piazza Donatori di Sangue diventerà il fulcro delle esposizioni di macchinari e attrezzature agricole, oltre che di moto e trattori d’epoca. Sarà inoltre possibile avvicinare i bambini al mondo dell’equitazione con momenti di avvicinamento ai cavalli e giochi equestri. Alle 14, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la sfilata a 6 zampe, aperta a tutti i binomi uomo-cane, indipendentemente da razza o taglia, ad iscrizione gratuita.

Presso il Centro Sociale, nei locali della bocciofila, saranno in mostra le associazioni del territorio, insieme all’esposizione dei lavori degli alunni delle scuole, dal titolo “Creatività e fantasia”, con la vendita di oggettistica degli operatori dell’ingegno e degli artisti locali. Sarà inoltre possibile conoscere le attività del Centro Aggregativo Giovanile. Sempre presso il Centro Sociale sarà replicata la mostra del fotografo Rino Visconti con le immagini del territorio che tanto successo ha riscosso a Tetti Cavalloni in occasione delle recente Sagra del Pane. Nella tensostruttura del Centro Sociale si terrà l’esposizione di animali, con il percorso didattico “Fattoria in fiera”, che offrirà un’opportunità educativa per scoprire gli animali domestici.

Il pranzo sarà un momento di aggregazione conviviale presso il Centro Incontri, dove alle 12 verrà servito il tradizionale bollito a cura della Pro loco di Piobesi. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 366.2622499. Inoltre, per chi volesse continuare a gustare le prelibatezze locali, numerosi ristoranti e bar del paese offriranno piatti tipici del territorio, contribuendo a rendere la Fiera Autunnale un evento completo sotto ogni aspetto.