Salone Off 2023, la festa del libro tra Torino, Città Metropolitana e tutta la Regione

Il Salone Off torna ad animare, con la usuale festa dedicata al libro e alla lettura, i quartieri delle otto Circoscrizioni della Città di Torino, alcuni Comuni della Città Metropolitana e diverse città della Regione Piemonte. La sua XIX edizione è stata presentata oggi, mercoledì 10 maggio, presso lo Spazio Arena della Cavallerizza Torino (grazie alla collaborazione con Paratissima, in occasione del festival Graphic Days 4-14 maggio).

Una grande manifestazione diffusa in tutta la città e l’area regionale che, nata nel 2004, conferma l’attenzione verso il territorio, il dialogo con tutte le realtà partecipanti, la vocazione a vivacizzare i luoghi culturali, offrire spunti di riflessione e puro spettacolo, progettare e sperimentare insieme momenti di promozione del libro e della lettura.

Circa 600 appuntamenti in oltre 300 spazi che coinvolgono 8 Circoscrizioni di Torino, 24 Comuni della Città metropolitana (Bardonecchia, Caravino, Castellamonte, Chieri, Chivasso, Ivrea, Giaveno, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pavarolo, Pinerolo, Piossasco, Rivalta, Rivoli, San Giorgio Canavese, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Villarbasse, Villar Perosa, Vinovo, Volpiano). A questi si aggiungono altre 2 città in regione (Novara, grazie al Circolo dei lettori, e Villanova d’Asti) e altre 5 per il progetto Voltapagina con le carceri: Alessandria, Asti, Fossano, Genova, Vercelli. Altre 11 città sono presenti grazie al coinvolgimento delle Dimore storiche A.D.S.I. tra le province di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara; altre 52 città grazie alla collaborazione con Vite Colte tra le province di Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Torino.

Possiamo dire che il Salone OFF sarà in qualche modo rappresentato in 94 centri della regione.

Ricco di appuntamenti e novità il Salone OFF propone anche quest’anno iniziative culturali che mettono al centro lettori, autrici e autori, proiezioni cinematografiche, reading, spettacoli teatrali, letture e laboratori per bambini e ragazzi, cene letterarie, mostre, dibattiti e workshop.

Un programma creato non solo grazie alla disponibilità di autrici e autori a incontrare il pubblico al di là delle pareti del Lingotto, ma anche grazie alle proposte più vivaci che giungono dalle realtà culturali e sociali operanti sul territorio. Iniziative e progetti saranno possibili grazie alla collaborazione con numerose realtà: editori, biblioteche, librerie, case del quartiere, scuole, università, musei, gallerie d’arte, teatri, cinema, centri di protagonismo giovanile, circoli, strade e piazze, botteghe, ristoranti, aziende, centri commerciali, parchi e giardini.

Il programma del Salone Off è curato da Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino, e da Paola Galletto.