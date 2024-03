Lunedì 18 marzo parte l’orario estivo del Museo del Paesaggio di Verbania con apertura di Palazzo Viani Dugnani tutti i giorni dalle 10 alle 18 (chiuso il martedì). Apertura straordinaria il giorno di Pasquetta, 1 aprile, dalle 10 alle 18.

Nuovo spazio relax per famiglie e bambini

L’avvio della stagione estiva 2024 vede a Palazzo Viani Dugnani nuovi servizi a disposizione delle famiglie che visitano il museo: l’area relax con angolo Nati per leggere, un luogo dedicato ai piccoli con mamme, papà, nonni, dove trascorrere momenti di riposo, lettura, gioco, dove organizzare attività. Per un museo sempre più inclusivo.

Bando Cultura per Crescere

Il nuovo servizio a disposizione di residenti e turisti ha preso vita grazie al Bando Cultura per Crescere di Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto, presentato e finanziato, vede come capofila il Comune di Verbania, in quanto ente titolare del Sistema bibliotecario del VCO, insieme con altre organizzazioni del territorio tra cui il Museo del Paesaggio. Importante il contributo del Lions Club Verbania, il club di servizio da tempo sostiene diversi progetti attivati presso il museo.

Dopo il Baby Pit Stop inaugurato grazie alla collaborazione di Asl del VCO lo scorso ottobre con poltrona per allattamento e fasciatoio, crescono dunque a Palazzo Viani Dugnani i servizi a misura di bambino.

Cultura per Crescere. Nati per Leggere e altre storie da vivere in famiglia il titolo del progetto che ha portato al nuovo Spazio relax per famiglie.

Il progetto provinciale sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, da Regione Piemonte e Fondazione Comunitaria del VCO, è un progetto di welfare culturale che ha l’obiettivo di avvicinare alla bellezza dell’esperienza culturale le famiglie con bambini 0-6 anni, in continuità con il programma Nati per Leggere, programma nazionale di promozione della lettura ad alta voce da anni presente con successo a Verbania.

Numerosi i titoli disponibili qui per i più piccoli: albi illustrati e libri dedicati all’arte e ai musei sui quali verranno costruite letture e laboratori tematici. Gli stessi libri saranno messi in consultazione nel nuovo spazio e le famiglie potranno usufruirne anche autonomamente durante un momento di pausa dalla visita delle collezioni.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale

“Samo orgogliosi di questo progetto – dichiara Riccardo Brezza, Assessore alla Cultura della Città di Verbania – perché questa offerta consentirà al museo verbanese di candidarsi all’inserimento, tra i pochi in Italia, nell’elenco dei Musei Family and Kids Friendly nell’ambito di Nati con la Cultura, iniziativa che si propone di contribuire a dare voce alla capacità dei musei di far parte della vita delle famiglie e dei bambini fin dai primi passi e di creare le condizioni per renderli sempre più “casa” “.

Il Museo del Paesaggio offre tutto l’anno una serie di proposte didattiche

Appuntamento fisso sono i laboratori artistici la prima domenica del mese a Casa Ceretti per i piccoli da 2 anni in su e il terzo sabato del mese a Palazzo Viani Dugnani per i bambini dai 5 anni in su.

Il progetto Cultura per Crescere finanziato da Compagnia di San Paolo aiuta a sostenere per il 2024 i laboratori 0-6 anni che vengono quindi proposti al prezzo simbolico di 4,00 euro.

Il Museo del Paesaggio guarda poi alle future mamme con l’iniziativa sempre targata Lions Club Verbania “Cultura è vita”

Nata dalla consapevolezza che fruire dell’arte e della bellezza e in generale nutrirsi di cultura nelle sue varie forme contribuisce al benessere della persona, quindi anche della mamma e del suo bebè. Ogni terzo mercoledì del mese il percorso “Emozioni tra le opere d’arte”, una breve visita guidata all’interno delle collezioni del museo per le donne in gravidanza. L’appuntamento si inserisce in un circuito di esperienze con i Giardini Botanici di Villa Taranto e la Biblioteca civica Ceretti.

“Prosegue così l’impegno del nostro museo che fin dalla sua riapertura – spiega la conservatrice Federica Rabai – ha creduto nella formazione delle giovani generazioni e nella didattica, con la promozione di una serie di attività per tutto il pubblico e tutte le età. Negli ultimi anni stiamo lavorando molto per offrire al pubblico, residente e turista, nuovi servizi affinché ognuno possa sentirsi a casa e accolto durante le ore che decide di passare nelle sale del nostro museo. Nell’ottica di un museo moderno e vivo, sempre più inclusivo e a misura di bambino nascono tutte queste iniziative di attenzione alla persona e ai suoi bisogni”