I colori del primo Novecento parigino con due leggende del concertismo mondiale. Celebra il modernismo nostalgico di Ravel nel 150° anniversario della nascita il concerto sold-out con Martha Argerich, Charles Dutoit e l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo in programma martedì 11 febbraio, alle 20.30, all’Auditorium Giovanni Agnelli.

A quattordici anni dalla sua ultima presenza al Lingotto con Mischa Maisky e la Luzerner Sinfonieorchester diretta da Neeme Järvi, la regina del pianoforte propone uno dei suoi cavalli di battaglia più amati, il Concerto in sol di Ravel. Al suo fianco, la storica compagine monegasca diretta da Dutoit, bacchetta con oltre sessant’anni di carriera nei teatri dei cinque continenti, prosegue l’omaggio al compositore francese con la limpida grazia del Tombeau de Couperin, suite dedicata alla sua patria e agli amici caduti durante la Grande Guerra, e la ricchezza timbrica della trascrizione orchestrale dei Quadri d’una esposizione di Musorgskij. Precede il concerto, alle 18.30 in Sala Berlino, la conferenza introduttiva a cura del musicologo e critico musicale Attilio Piovano (ingresso libero).

Charity Partner della serata è la Fondazione Ricerca Molinette che, in occasione del concerto, promuoverà nel foyer dell’Auditorium del Lingotto attività di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie dell’invecchiamento. Nata nel 2001 all’interno dell’Azienza Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”, la Fondazione sostiene in particolare la ricerca traslazionale, che mira a trasferire in ambito clinico i risultati della ricerca di laboratorio attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie. I progetti che la Fondazione ha scelto di prediligere rappresentano una sorta di ponte fra la scienza e la medicina, rispondono a esigenze reali e mettono al centro il paziente e il suo benessere.

Già Direttore musicale Orchestre Symphonique de Montréal dal 1977 al 2002, dell’Orchestre National de France dal 1991 al 2001, della Royal Philharmonic Orchestra dal 2009 al 2018 e della NHK Symphony di Tokyo dal 1996 al 2003, di cui è ora Direttore emerito, Charles Dutoit ha collaborato con le orchestre più blasonate al mondo (oltre 150) e partecipato a tutti i principali festival internazionali.

Alla guida dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, maggiore formazione del Principato di Monaco fondata nel 1856 e al suo debutto al Lingotto, Dutoit apre la serata con Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel, concepito per pianoforte in una Suite di sei brani nel 1914 e trascritto per orchestra nel 1919. Omessi due pezzi della versione pianistica, ciascuno dei quattro movimenti che lo compongono è dedicato ad un amico caduto al fronte durante la Prima guerra mondiale. Il riferimento al grande clavicembalista settecentesco Couperin e al più comune elogio funebre del tempo (il tombeau) suona come una commemorazione del passato e insieme del presente.

Segue il Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore che Ravel terminò nel 1931 dopo due anni di intenso lavoro condotto insieme a quello per il Concerto per la mano sinistra: opere molto diverse fra loro ma che rappresentano la maturità stilistica dell’autore, tesa all’essenziale d’una estrema conquista personale ma rivolta agli esempi classici di Mozart e Saint-Saëns.

A eseguirlo è chiamata Martha Argerich, interprete fra le più autorevoli della sua generazione. Nel 1957 a soli 16 anni vince i Concorsi di Bolzano e Ginevra e a 25, dopo essersi aggiudicata il Premio Chopin a Varsavia, comincia uno lungo sodalizio artistico con Claudio Abbado. Da quel momento, la sua carriera è una successione di trionfi.

Con un repertorio vastissimo, da Bach a Bartók, ha collaborato con i più importanti direttori, orchestre e festival, mentre negli ultimi anni si è distinta per il suo impegno verso i giovani musicisti attraverso masterclass, cicli di concerti e programmi sempre fuori dal comune, nei quali ama suonare con talenti emergenti e grandi colleghi, da Gidon Kremer a Alexandre Rabinovitch, da Daniel Barenboim a Mischa Maisky.

Chiudono il programma i dieci Quadri d’una esposizione di Modest Musorgskij, nati nel 1874 come pezzi pianistici e orchestrati nel 1922 da Ravel con una tale fantasia di timbri da assumere quasi valore autonomo.

Ispirati all’emozione suscitata in Musorgskij alla vista dei disegni e degli acquerelli dell’amico architetto Viktor Hartmann, esposti dopo la morte dell’artista a San Pietroburgo, i singoli tableaux sono collegati dal ricorso all’invenzione della Promenade.