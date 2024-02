Cesana Torinese – Lo Chaberton con le voci dei Cesanesi. Serata da non perdere quella di sabato 10 febbraio per tutti coloro che amano e sono affascinati dalle vicende del Forte Chaberton.

Alle ore 21, ad ingresso libero, presso la Sala Formont di Via Pinerolo 0 a Cesana Torinese è in programma la serata semplicemente denominata “Lo Chaberton”.

Una serata organizzata dalla Mostra del Monte Chaberton di Claviere, dal Ponte Tibetano Cesana Claviere, dal Parco Avventura Chaberton di Cesana Torinese, dall’Ufficio del Turismo di Cesana Torinese, con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese.

Una serata che ha lo scopo di raccogliere donazioni volontarie per la costruzione del Bivacco “Chaberton”.

Una serata che avrà un taglio particolare. La storia del Monte Chaberton lunga 200 milioni di anni e le vicende del Forte Chaberton sono state al centro di svariati momenti informativi e divulgativi e sono custodite nella Mostra del Monte Chaberton che è esposta in modo permanente a Claviere.

Questa volta l’attenzione sarà focalizzata principalmente sui racconti dei Cesanesi del passato sull’epopea del Forte Chaberton.

Roberto Guasco, curatore del Museo Mostra Monte Chaberton di Claviere e conduttore della serata anticipa i contenuti dell’appuntamento di sabato sera a Cesana: “Quella di sabato è una serata dedicata alla Storia del Forte Chaberton attraverso i racconti dei testimoni dell’epoca di Cesana Torinese. Nel tempo ho avuto la fortuna di incontrare tanti protagonisti delle vicende del Forte Chaberton. Ho raccolto testimonianze sul periodo antecedente la guerra, sul periodo bellico e sul periodo post bellico. I loro preziosi ricordi li ho raccolti in due video interviste che presenterò sabato sera, dando voce ai protagonisti di quella storia. Storia antica e lontana per noi, ma così viva e presente nelle loro parole; momenti felici e momenti tragici che si alternano negli anni della guerra. L’epopea del Forte più alto d’Europa, simbolo della forza di volontà degli italiani e della loro capacità di lavorare duramente, in qualsiasi condizione, in qualsiasi luogo”.

Ufficio Stampa del Comune di Cesana Torinese